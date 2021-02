Karol Conká expulsa Lucas da mesa e gera polêmica; veja o vídeo

| Autor:

As brigas com Lucas Penteado parecem estar longe do fim no BBB 21. Depois de ele causar um alvoroço com praticamente todos os participantes da casa, na tarde desta segunda-feira (1º), desta vez a discussão mais acalorada foi com Karol Conká.

Na hora de comer, Karol expulsou Lucas da mesa e disse que ele só poderia se sentar no momento em que ela saísse do local. "Quero comer na paz do senhor, entendeu? Não quero que você fale enquanto estou comendo. Me respeita", começou.

Lucas perguntou se ela estava falando com ele e depois pediu desculpas ao sair. "Você não sabe calar a boca então é melhor sair mesmo. Não desculpo. Vá à merda, se faça de louco lá fora, pede para sair. Já deu", retrucou a cantora.

| Foto: Divulgação

Na sequência, com Lucas já dentro do quarto, a cantora continuou a esbravejar aos outros colegas na cozinha. "O cara não cala a boca. E eu não vou chamar ninguém para comer, ele que adivinhe a hora que eu terminar. Se fosse louco não estava aqui dentro. Só vai comer quando eu sair da mesa, qualquer coisa me bota no Paredão", emendou. "Se ele faz tortura psicológica também posso fazer", disse.

O caso virou um dos assuntos mais comentados no Twitter. Até mesmo artistas ficaram contra Conká pelo modo como ela trata Lucas. Dentre eles destaque para Ludmilla e Jojo Todynho.Ludmila disse que fará um mutirão para tirar Conká da casa. Já Jojo disse que a cantora lacra demais e que não a seguiria mais depois de ter duvidado do Deus acreditado por Lucas no reality.

