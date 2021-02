Websérie ‘Cantos da Amazônia’ é tema de live mediada por Aline Midlej

Ao todo, o material foi gravado em cerca de 15 dias e levou mais dez dias para ser editado | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A websérie ‘Cantos da Amazônia, que busca contar histórias reais sobre a natureza amazônica para um público amplo e que será em exibida, em breve, no Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte no Casarão de Ideias, é o tema de uma live transmitida nesta quarta-feira (3) e mediada pela jornalista Aline Midlej, da GloboNews.

De acordo com Caroline Fernandes, diretora, roteirista e produtora do material audiovisual, ainda estarão presentes na transmissão ao vivo ela, o apresentador e coordenador científico Mário Cohn-Haft, o diretor de fotografia Marcos Amend e a assistente científica Priscilla Diniz. “Nós vamos falar de maneira descontraída como a série foi feita e quais as motivações dos seus idealizadores nessa produção”, explica Caroline.

Ainda conforme a diretora, a ideia da ‘Cantos da Amazônia’ é antiga e se baseia na vontade compartilhada pela equipe de contar histórias de forma leve e instrutiva, mas com rigor científico. “A filmagem foi feita principalmente em Manaus e seus arredores, com uma equipe reduzidíssima. Tivemos no máximo três pessoas nas gravações em campo, mas grande parte das imagens contavam com duas pessoas ou mesmo apenas o diretor de fotografia, em função da necessidade de isolamento social gerada pela pandemia” salienta ela.

Ao todo, o material foi gravado em cerca de 15 dias e levou mais dez dias para ser editado. “Ainda na live, teremos a participação especial do Guto Carvalho, idealizador e gestor do Avistar, maior evento de observadores de aves no Brasil, que abrirá a sessão com um boas-vindas aos participantes”, finaliza ela, lembrando que para quem quiser acompanhar o bate papo, basta acessar os links http://linktr.ee/cantosdaamazonia ou http://linktr.ee/avistar.

Vale ressaltar que o 'Cantos da Amazônia’ foi contemplado pelo Prêmio Conexões Culturais da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), por meio da Lei Aldir Blanc.

Leia mais:

www.emtempo.com.br/ultimas

www.emtempo.com.br/amazonas

www.emtempo.com.br/cultura