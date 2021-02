Globo de Ouro 2021 anuncia indicados da premiação; veja lista completa

evento é o primeiro de mais destaque na temporada de premiações | Foto: Divulgação

O Globo de Ouro anunciou nesta quarta-feira (3) os indicados na 78ª edição da premiação dedicada ao cinema e à TV. O evento é o primeiro de mais destaque na temporada de premiações, que culmina no Oscar, marcado para 25 de abril.

A série mais indicada foi "The Crown", com seis indicações, seguida por "Schitt's creek" (5), Ozark e The Undoing (ambas com 4), "The Greath" e Ratched (ambas com 3).

O filme com mais indicações é "Mank" (6), seguido por "Os 7 de Chicago" (5), "Meu pai" (4), "Nomadland" (4) e "Bela Vingança" (4). "Borat: fita de cinema seguinte" e "Uma noite em Miami" tiveram três indicações.

A Netflix dominou a lista nas categorias de filmes (22 indicações) e de TV (20). Em filmes, a Amazon Studios ficou em segundo lugar, com 7 indicações. Nas categorias de TV, o segundo lugar entre os distribuidores foi a HBO, também com 7 indicações.

Veja a lista com as indicações:

Cinema

Melhor Filme - Drama

“The Father”

“Mank”

“Nomadland”

“Bela vingança”

“Os 7 de Chicago”

Melhor filme - Musical ou comédia

“Borat: fita de cinema seguinte”

“Hamilton”

“Palm Springs”

“Music”

“A Festa de Formatura”

Melhor diretor

Emerald Fennell — Bela Vingança

David Fincher — Mank

Regina King — One Night in Miami

Aaron Sorkin — Os 7 de Chicago

Chloé Zhao — Nomadland

Melhor atriz de filme - Drama

Viola Davis — Ma Rainey's Black Bottom

Andra Day — The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby — Pieces of a Woman

Frances McDormand — Nomadland

Carey Mulligan — Bela vingança

Melhor ator de filme - Drama

Riz Ahmed (“O som do silêncio”)

Chadwick Boseman (“A voz suprema do blues”)

Anthony Hopkins (“Meu pai”)

Gary Oldman (“Mank”)

Tahar Rahim (“The Mauritanian”)

Melhor atriz em filme - Musical ou comédia

Maria Bakalova (“Borat: Fita de cinema seguinte”)

Michelle Pfeiffer (“French Exit”)

Anya Taylor-Joy (“Emma”)

Kate Hudson (“Music”)

Rosamund Pike (“I Care a Lot”)

Melhor ator em filme - Musical ou comédia

Sacha Baron Cohen (“Borat: fita de cinema seguinte”)

James Corden (“A Festa de Formatura”)

Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”)

Dev Patel (“The Personal History of David Copperfield”)

Andy Samberg (“Palm Springs”)

Melhor ator coadjuvante

Sacha Baron Cohen (“The Trial of the Chicago 7”)

Daniel Kaluuya (“Judas and the Black Messiah”)

Jared Leto (“The Little Things”)

Bill Murray (“On the Rocks”)

Leslie Odom, Jr. (“One Night in Miami”)

TV

Melhor atriz em série - drama

Emma Corrin (“The Crown”)

Olivia Colman (“The Crown”)

Jodie Comer (“Killing Eve”)

Laura Linney (“Ozark”)

Sarah Paulson (“Ratched”)

Melhor ator em série de TV - drama

Jason Bateman (“Ozark”)

Josh O’Connor (“The Crown”)

Bob Odenkirk (“Better Call Saul”)

Al Pacino (“Hunters”)

Matthew Rhys (“Perry Mason”)

Melhor série - Drama

“The Crown”

“Lovecraft Country”

“The Mandalorian”

“Ozark”

“Ratched”

Melhor série - Musical ou comédia

Emily In Paris

The Flight Attendant

The Great

Schitts Creek

Ted Lasso

Melhor atriz em série de TV - Musical ou comédia

Lily Collins (“Emily in Paris”)

Kaley Cuoco (“The Flight Attendant”)

Elle Fanning (“The Great”)

Jane Levy (“Zoey’s Extraordinary Playlist”)

Catherine O’Hara (“Schitt’s Creek”)

Melhor atriz em série limitada ou filme para TV

Cate Blanchett (“Mrs. America”)

Daisy Edgar-Jones ("Normal People")

Shira Haas (“Unorthodox”)

Nicole Kidman (“The Undoing”)

Anya Taylor-Joy (“O Gambito da Rainha”)

Melhor série limitada ou filme para TV

“Normal People”

“The Queen’s Gambit”

“Small Axe”

“The Undoing”

“Unorthodox”

Melhor atriz coadjuvante em série

Gillian Anderson - "The crown"

Helena Boham Carter - "The crown"

Julia Garner - "Ozark"

Annie Murphy - "Schitt's creek"

Cynthia Nixon - "Ratched"

Melhor ator em série limitada ou filme pra TV

Bryan Cranston (“Your Honor”)

Jeff Daniels (“The Comey Rule”)

Hugh Grant (“The Undoing”)

Ethan Hawke (“The Good Lord Bird”)

Mark Ruffalo (“I Know This Much Is True”)

*Com informações do G1