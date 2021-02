Cantor Rafael Alma traz MPB, pop e rock nacional em live nesta quinta

| Foto: Divulgação

Na noite dessa quarta-feira (3), a partir de 21h, tem live do cantor e instrumentista Rafael Alma no formato voz e instrumentos para Manaus. O artista trará o melhor do pop, MPB e rock nacional ao vivo diretamente de seu perfil no Instagram.

Além de muita música e diversão em segurança, o internauta também pode contribuir com o trabalho de Rafael Alma , que nos últimos dias têm realizado diversas lives solidárias para arrecadação de fundos para artistas locais que estão sendo afetados pela pandemia de covid-19.

Apresentando-se nas noites manauaras desde março de 2007, o artista já participou de inúmeros eventos culturais a nível regional e nacional, além de festivais de músicas como o Festival da Canção de Itacoatiara (FECANI) de 2008; o Festival de Calouros do SESC (atual Novos Talentos) de 2010, onde obteve o terceiro lugar com “Um dia, um adeus” de Guilherme Arantes, e; o Festival Amazonas de Música, entre os anos de 2011 e 2013. Em 2019 e 2020, participou do Make Music Brasil (na última edição, foi uma das atrações e também coordenador regional para artistas de Manaus).

O que: Live do cantor e instrumentista Rafael Alma

Quando: Hoje, dia 03, a partir de 21h

Onde: Instagram do artista @rafaelalmaoficial

*Com informações da assessoria.

Veja Mais

Marcella Bártholo lança EP 'Universo', com cinco músicas autorais



Artistas amazonenses participam de festival global 'Make Music Day'