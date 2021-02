Cantor Nunes Filho é internado com suspeita de Covid-19 em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - O cantor Nunes Filho foi internado na tarde desta quinta (4) em um hospital particular de Manaus com suspeita de Covid-19.

Segundo informações, ele passou mal em casa e foi encaminhado para o hospital as pressas com sintomas respiratórios semelhantes ao da covid-19.

Inicialmente ele foi atendido no pronto-socorro e pouco depois encaminhado para internação. De acordo com a assessoria de comunicação do hospital, ele não tinha sido internado antes e, apesar de suspeitas, o caso ainda não foi confirmado para Covid-19.

