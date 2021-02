Fernanda Montenegro e Elza Soares entram na lista de famosos vacinados

Atrizes entram na lista junto com vários famosos vacinados | Foto: Divulgação

Manaus - A vacinação contra Covid-19 já iniciou em todo o Brasil e aos poucos já começaram a aparecer, nas redes sociais, nomes famosos sendo vacinados e comemorando a imunização. A atriz Fernanda Montenegro, de 91 anos, e a cantora Elza Soares, de 90, são algumas das artistas que, além de vacinadas corretamente no grupo de risco, fizeram questão de enaltecer a ciência, com o objetivo de conscientizar sobre a importância da vacina.

Confira abaixo quais os famosos já receberam vacina contra a Covid-19:

Fernanda Montenegro

Atriz de 91 anos agradeceu o trabalho dos profissionais da saúde | Foto: Divulgação

Segundo a coluna do jornalista Ancelmo Gois, a atriz foi a um posto de saúde do Rio e tomou a primeira dose. Em vídeo postado pelo prefeito Eduardo Paes, Fernanda disse: "Meu agradecimento à Fiocruz e seus pesquisadores incansáveis; ao SUS e seus colaboradores; aos postos de saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro. Obrigada a todos os envolvidos".

Elza Soares

Cantora aproveitou ao momento para falar sobre desinformação e negacionismo | Foto: Divulgação

Aos 90 anos, a cantora foi a um posto em Copacabana, no Rio, com a bandeira do Brasil tomar a primeira dose da vacina. No Instagram, escreveu:

"Vacina. Com o coração cheio de esperanças, o braço pronto para receber a vacina em prevenção ao Coronavírus, a bandeira do meu Brasil nas mãos, o pensamento em cada brasileiro que ainda aguarda sua vez chegar e sem furar a fila da vacinação. Precisamos imunizar toda a nossa população. Nossa gente merece ter o mesmo direito a vida, que qualquer um de nós. Estou aqui pra comemorar esse feito da ciência, que menos de um ano depois do decreto de pandemia pela OMS, nos presenteia com a vacina para uma doença antes desconhecida, desafiadora e que ceifou a vida de tanta gente. A ciência venceu o medo, o negacionismo e a desinformação."

Lima Duarte

Ator comemorou ao tomar a primeira dose do imunizante | Foto: Divulgação

Em um drive-thru de vacinação, Lima, de 90 anos, foi finalmente vacinado e comemorou:

"Enfim, vacinado! Tantas coisas eu passei ao longo dos meus quase 91 anos. Batalhas pessoais e profissionais, período de ditadura e repressão, e o mais recente: o isolamento e a luta pela vida diante de um inimigo invisível aos nossos olhos. Uma pandemia que nos trouxe a incerteza do que aconteceria nos próximos dias e meses", contou.

Luiz Carlos Barreto

Diretor foi vacinado juntamente com a esposa, Lucy Barreto | Foto: Divulgação

Aos 92 anos, o diretor, conhecido como Barretão, recebeu uma dose do imunizante em seu carro, no campus da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Sua mulher, a produtora Lucy Barreto, de 87, também foi vacinada.

Zezé Motta

Atriz e cantora mostrou o cartão de vacina preenchido | Foto: Divulgação

Aos 76 anos, Zezé Motta foi vacinada no Retiro dos Artistas, no dia 20 de janeiro, com a primeira dose da Coronavac. Ela é vice-presidente da instituição e contou que mais de 50 residentes começaram a ser imunizados.

*Com informações do O Globo

