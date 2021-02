Enterro de Zezinho Corrêa é marcado por homenagens e aplausos

Corpo do cantor foi recebido com aplausos da população Manauara | Foto: Divulgação

Manaus - O caixão com o corpo de Zezinho Corrêa, do grupo Carrapicho, foi transportado pelo caminhão dos Bombeiros sob aplausos da população manauara, na noite deste sábado (6). Por conta da pandemia do novo coronavírus, o sepultamento teve que seguir as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) e não foi aberto ao público.

O corpo foi transportado pelas ruas da cidade em cima de um caminhão do Corpo de Bombeiros durante o cortejo que seguiu em direção do cemitério. No trajeto, várias pessoas acenaram para prestar a última homenagem ao cantor.

População não segurou as lágrimas ao se despedir do cantor | Foto: Divulgação/Agnews

Diagnosticado com covid-19, Zezinho foi internado no dia 4 de janeiro. Com o agravamento do quadro da doença, o dono do hit "Tic Tic Tac" foi transferido para a UTI três dias depois. No dia 25, Zezinho, que vinha apresentando uma evolução clínica, viu seu quadro se agravar, precisou ser sedado pela equipe médica e voltou a precisar da ajuda de ventilação para respirar.

"Obrigada por levar o nome do Amazonas para o mundo, obrigada por ser esse ser humano incrível em todos os sentidos, você já está fazendo muita falta na nossa família, daqui vamos continuar sempre te amando. Hoje a batida do tambor se calou", diz o texto que confirmou sua morte.

*Com informações via Agnews

