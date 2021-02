Confira os trailers divulgados durante o intervalo do Super Bowl 2021

| Foto: Divulgação

O Super Bowl, jogo final da principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, traz além do esporte, grandes momentos para os amantes do entretenimento. E um dos momentos mais aguardados do evento são justamente os intervalos. É que durante as pausas comerciais, grandes estúdios de Hollywood apresentam trailers e teasers dos principais lançamentos para o ano.

Mesmo em meio a pandemia da Covid-19 e com a desistência de alguns estúdios, a noite de domingo (7) contou com as prévias de algumas das principais estreias para 2021.

Falcão e o Soldado Invernal

A Disney trouxe uma de suas maiores apostas para seu serviço de streaming: a série focada nos personagens Falcão e Soldado Invernal, da Marvel.

A trama do seriado se passa após os acontecimentos do filme "Vingadores-Ultimato", e promete explorar o legado do Capitão América ao mundo e na vida dos dois personagens centrais. A produção teve estreia confirmada para 19 de março.

Raya e o Último Dragão

Continuando a lista de produções para 2021, a Disney divulgou o trailer do filme que promete apresentar ao mundo a sua mais nova princesa:"Raya e o Último Dragão". A animação segue a história da terra fictícia de Kumandra, um paraíso dividido em cinco regiões, que passa por constantes conflitos entre seus povos.

A personagem principal parte em uma jornada para encontrar o último dragão, que de acordo com a lenda pode restaurar a paz entre os povoados.

Velozes e Furiosos 9

A continuação da franquia de sucesso 'Velozes e Furiosos' também trouxe uma prévia do seu mais novo capítulo. A saga iniciada em 2001, acompanha as aventuras de Dominc Toretto (Vin Diesel) e sua equipe de pilotos de alta performance. No novo filme, os personagens vão enfrentar o irmão de Toretto, um mercenário altamente treinado que busca vingança contra o personagem central da trama.

Old

O novo filme de suspense do diretor M. Night Shyamalan, teve o seu primeiro teaser divulgado também durante o Super Bowl. Na prévia vemos uma família que viaja para uma praia onde o tempo passa de modo mais rápido, reduzindo as vidas dos personagens em um dia somente. O filme tem estreia marcada para 23 de julho.

Anônimo

O suspense de ação "Anônimo" apresentou também seu novo teaser. O filme conta a história de Hutch Mansell, um morador do suburbuio dos Estados Unidos que teve sua casa invadida por dois ladrões. O evento leva Hutch a uma busca sangrenta pela vingança.

