Nunes Filho celebra alta hospitalar após internação por Covid-19

Cantor deve continuar tratamento em casa | Foto: Divulgação

Manaus - O cantor Nunes Filho, de 72 anos, deixou a unidade hospitalar em que estava internado nesta segunda-feira (8), após tratamento da Covid-19 . Ele permaneceu três dias internado e após melhora irá continuar o tratamento em casa.

A filha do cantor Yane Nunes fez uma publicação nas redes sociais do "Príncipe do Brega" e agradeceu a todos que oraram pela recuperação de Nunes Filho e a equipe médica que o assistiu durante a internação.

"Graças ao senhor Deus ele teve alta hoje e vamos poder comemorar essa vitória juntos. Ele fez todos os exames que foram precisos para receber alta e deu tudo ok", escreveu.

O cantor deixou o hospital sorridente e ainda dançou para os profissionais de saúde .

