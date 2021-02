BBB 21: Fogo no parquinho no dia do paredão na casa mais vigiada

Na noite de hoje, um dos participantes que estão no paredão deixa a casa mais vigiada do país. Gil, Arcrebiano e Juliette disputam pela permanência na casa. | Foto: Reprodução

Há um dia do paredão na casa mais vigiada do Brasil, o parquinho pegou fogo. Na noite de ontem, os ‘brothers’ participaram do “jogo da discórdia” e puderam lavar a roupa suja. No jogo, cada um teria que pontuar quem são os influenciadores quem seriam os influenciados. Foi então que muitas "verdades" e "falsidades vieram à tona.

Gilberto

O jogo começou com Gilberto, ele colocou Thaís, Lumena e Arthur como os influenciáveis. Já como influenciadores, Gil colocou Karol Conká, Projota e Nego Di. Ao final, debochou de todos eles, ao dizer: “Eles ditam quem é certo e é errado, o que pode e o que não pode (…) Quando chegar no céu não vai ter Deus pra julgar não, vão ser eles.”

Arcrebiano

Arcrebiano também escolheu Nego Di, Projota e Karol Conká como influenciadores. “Nego Di, depois que fui contra ele, de uma hora para outra a casa toda veio contra mim. Juntou ele e a Karol, junto com uma loucura que ela criou na cabeça dela, que influenciou também a Carla Diaz”

Karol Conká

Karol Conká escolheu o Arcrebiano como influenciável e jogou na cara dele: “Você não teve coragem de falar comigo e nem com a Carla. Você é covarde (…) Me usou pra fazer o casal, mas não teve coragem de vir falar comigo, quem gosta se importa e você não se importou comigo.”

O brother, que está no paredão de hoje, ainda foi atacado por Projota que o chamou de “leva e traz”.

Lumena

Lumena aproveitou a situação para militar às custas de Carla Dias, a colocando como influenciadora. Segundo ela, a dor da sister só comoveu a casa por ela ser branca.

Karol e Bil

Depois da discórdia estar feita, Karol e Bil finalmente conversaram, ela voltou a acusá-lo de querer usar a imagem dela e o brother rebateu: “Que imagem?”

Durante a conversa, Bil caiu no choro e confessou não aguentar mais estar ali.

Karol e Juliette

Juliette rebateu Karol Conká que tem sido odiada pelo público | Foto: Reprodução

Karol também tentou conversar com Juliette sobre o desentendimento que elas tiveram, Juliette rebateu cirurgicamente a defesa de Conká:



A saída de Lucas ainda repercute nos bastidores. Fato ainda não superado por alguns participantes.

Lucas pediu para sair ao não aguentar a rejeição | Foto: Reprodução

Na noite de hoje, um dos participantes que estão no paredão deixa a casa mais vigiada do país. Gil, Arcrebiano e Juliette disputam pela permanência na casa.

