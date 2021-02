Competição de danças urbanas on-line movimenta os artistas do Brasil | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) provocou o cancelamento de vários eventos ao redor do mundo.

No Amazonas, um dos estados brasileiros mais afetados pela doença, também não foi diferente.

Com isso, muitas pessoas tiveram que se adaptar ao ambiente virtual, e para evitar aglomerações, a produtora Fluxo Criative está promovendo uma competição de danças urbanas por meio da internet.

O projeto se chama Festival de Batalhas Urbanas Fluxo Nacional e foi contemplado no Prêmio Feliciano Lana, por meio da Lei Aldir Blanc, apoiado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC) e o Governo Federal.

O produtor cultural Anderson Mendonça, da Fluxo Creative, é o idealizador da competição no ambiente virtual, que segundo ele, tem o objetivo de incentivar a dança urbana.

“Esse evento foi criado para incentivar as outras modalidades que existem nas danças urbanas. Devido a pandemia, o governo abriu este edital para ajudar a classe produtiva da cultura e tratei de inscrever no Prêmio Feliciano Lana no formato online. Ainda bem que o projeto passou e pude realizar dessa vez o festival nacional”, conta.

Anderson contou que o festival é uma forma de driblar a crise causada pela pandemia da Covid-19 e revelar novos talentos no segmento das danças urbanas.

"Existem muitos dançarinos na cidade, mas poucos estão conseguindo ensaiar ou praticar devido às academias e espaços culturais fechados diante de toda essa dificuldade estão ocorrendo workshops e eventos virtuais. E assim vamos passando por esse momento tão delicado”, disse.

A disputa das quartas de final vai acontecer no próximo domingo (14) e conta com os jurados André Rock Master, Ruddy Miranda e JP Black Soul | Foto: Divulgação

Como funciona

O Festival de Batalhas Urbanas Fluxo Nacional começou no último domingo (7) e é transmitido pelo canal oficial do torneio no YouTube, às 18h horário de Manaus, e 19h no horário de Brasília.

Os competidores do Amazonas e as demais cidades do Brasil estão na fase de quartas de final e disputam nas categorias de locking, break e experimental.

São eles: Daniela x Black-A; Vitor x Letícia; Gleysinho x Lu Teodoro; Tavares x Jorge.

Quem ficar em primeiro lugar ganha uma premiação em dinheiro no valor de R$ 1.500, o competidor que alcançar o segundo lugar fica com R$ 700.

A disputa das quartas de final vai acontecer no próximo domingo (14) e conta com os jurados André Rock Master, Ruddy Miranda e JP Black Soul.

Quem ficar em primeiro lugar ganha uma premiação em dinheiro no valor de R$ 1.500 | Foto: Divulgação

*Em Tempo, com informações da assessoria

