'Amazônia Ancestral' de Turenko Beça inspira estampa de camisa

Como forma de presentear o público, a Manart realiza nesta sexta uma live | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta sexta (12), ocorre o lançamento da segunda estampa da Manart Galeria, inspirada na obra “Amazônia Ancestral” de Turenko Beça, artista visual, economista, educador e especialista em Artes Visuais, Museografia e Patrimônio Cultural.

“A obra Amazônia Ancestral faz parte da minha pesquisa sobre gravura. Nela faço xilo, linóleo e os carimbos em borracha. A temática com todos os trabalhos que realizo gira em torno da Amazônia: ancestral x urbano; floresta x cidade; é uma questão que perpassa por conceitos como deslocamento, território e portabilidade. A discussão é sobre o lugar cultural, afetivo e esse lugar no mundo.” afirma Turenko Beça.

Inspirações e Referências

Segundo Turenko, suas principais referências, em Manaus, são Roberto Evangelista e Óscar Ramos. Mas dependendo da sua proposta de trabalho, também é possível perceber um pouco de Hélio Oiticica, Damien Hirst, Nelson Felix e Tunga.

Curadoria

"Tem sido uma experiência muito engrandecedora, neste processo de curadoria, ter a oportunidade de experimentar olhar pela retina de outros artistas, conhecer suas causas, suas intenções. É interessante perceber como uma obra tem o poder de nos sacudir, de nos alertar, de nos levar a um lugar de reflexão sobre a nossa identidade.” afirma, Hadna Abreu, Curadora da Manart, que continua:

“Turenko é um artista bastante versátil, ele trabalha com diferentes materiais. Eu gosto bastante das inovações que ele proporciona. Ele é um grande arte-educador, suas obras nos ensinam muito. É só observar o seu traço, suas temáticas para sermos tele transportados para um templo sagrado.”

Sobre a Repercussão da primeira Estampa e a Proposta da Segunda

“Turenko é um artista encantador. Ele nos cativa com seu jeito paciente e tranquilo de falar sobre arte; Com sua mente criativa e tão cheia de conhecimento. Turenko nos encanta com seu olhar singular gravado em suas obras.

A estampa Manaus, por exemplo, (nossa primeira estampa com ele) foi recebida de uma forma muito calorosa e hospitaleira. Aqui na cidade, todos ficaram apaixonados! Foi um verdadeiro sucesso! Recorde de vendas no mês em que foi lançada. Nesta segunda estampa, queremos bater esse recorde novamente! A proposta agora é outra, ela vem com uma abordagem ancestral e um toque de elegância.“ Destaca Anna Lôyde, Gestora Cultural da Manart Galeria.

Live com o artista

Como forma de presentear o público, a Manart realiza nesta sexta (12), às 17h, com exclusividade, através do instagram.com/manartgaleria, um bate- papo com o artista visual, Turenko Beça, a gestora da galeria, Anna Lôyde e a curadora, Hadna Abreu.

A proposta é revelar curiosidades sobre a obra, produção da estampa, processo de curadoria e ainda explicar como poderão ser feitas as primeiras encomendas da camisa “Amazônia Ancestral”, quais os tamanho disponíveis e ainda indicar a previsão de venda de outros artigos produzidos pela Manart, como máscaras e cadernetas.

Serviço

O quê? Lançamento da estampa “Amazônia Ancestral”

Quando? Dia 12 (Sexta-feira)

Onde? Instagram da Manart

Qual horário? 17h - Horário de Manaus

*Com informações da assessoria

Leia mais:

BBB 21: Fogo no parquinho no dia do paredão na casa mais vigiada

Nunes Filho celebra alta hospitalar após internação por Covid-19