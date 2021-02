Bloco infantil promove live para animar a criançada no Carnaval

Serão duas horas de apresentação da banda do Berço Elétrico tocando ao vivo as marchinhas tradicionais, axé music, os hits infantis e dos anos 80 e 90 | Foto: Divulgação

Pensando em manter acesa a chama da maior e mais tradicional festa popular brasileira, o bloco carnavalesco Berço Elétrico vai promover no sábado (13), a partir das 14h (horário de Brasília), uma folia virtual. Serão duas horas de apresentação da banda do Berço Elétrico tocando ao vivo as marchinhas tradicionais, axé music, os hits infantis e dos anos 80 e 90, para a família pular o Carnaval em casa com segurança. Tudo no canal do YouTube do Berço Elétrico.



Segundo Diogo Rios, fundador do bloco “nossa proposta é preencher o vazio que o isolamento imposto pela pandemia deixou”, afirma. “Nos adaptamos para entregar de forma lúdica e divertida a melhor experiência para as crianças e os papais, passando informação e alegria”.

"Com a facilidade e capilaridade da internet, podemos levar o bloco, que reuniu mais de 12 mil pessoas em São Paulo no ano passado, para os demais foliões do país realizando uma grande festa de Carnaval”, finaliza Rios.

A família pode ainda assistir a animação “A Turma do Berço”, que conta, de maneira lúdica, porque o Carnaval sumiu | Foto: Divulgação

Além da folia virtual, marcada para o dia 13/2, a família pode ainda assistir a animação “A Turma do Berço”, que conta, de maneira lúdica, porque o Carnaval sumiu.



Neste ano não haverá a venda de abadás, para arrecadar recursos para entidades assistenciais. Mas os participantes poderão fazer doações destinadas aos projetos assistenciais da Lalec – Lar Amor, Luz e Esperança da Criança, entidade beneficente sem fins lucrativos, que acolhe crianças e bebês em situação de vulnerabilidade em São Paulo. As doações poderão ser feitas durante a Live e no site do Berço Elétrico ( www.bercoeletrico.com.br ), além de baixar moldes para máscaras e sugestões de adereço para confeccionar suas próprias fantasias.

