'Ilhados': saiba quem são os famosos confirmados na ilha da Anitta

| Foto: Divulgação

A Anitta resolveu fazer o seu próprio reality show, que já está dando o que falar muito antes da estreia. "Ilhados com Beats" será lançado ainda neste mês de fevereiro e promete fazer a internet ferver. Junto com mais 10 amigos, Anitta ficará isolada em uma ilha curtindo bastante e também participando de várias provas.

Participantes: Lipe Ribeiro, Gabi Lopes, Felipe Roque, Dfideliz, Sarah Fonseca, Duh Marinho, Edu Bravin, Nicole Bafls e Paulo Passini, são os nomes confirmados até agora.

"Ilhados com Beats" é uma parceria da cantora com a Beats e irá estrear no dia 17 de fevereiro. A produção será transmitida pelo Instagram da Beats e o número de episódios ainda não foi confirmado.

As gravações começam no próximo sábado (13) e como forma de aquecimento, o "Bloco da Anitta" será transmitido ao vivo no domingo (14) também pelo Instagram da marca.

Protocolos de segurança

Vale ressaltar que as gravações do programa e do show respeitarão todas as recomendações da comunidade médica para evitar a transmissão do covid-19.

