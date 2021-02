'Ano do Boi': saiba sobre o assunto que ganhou espaço nas redes

As redes sociais apontam para o novo momento por meio de figurinhas | Foto: Bruna Oliveira

Quem usa redes sociais já deve ter notado que figurinhas com um boi aparece como sugestão. O que muitos não sabem é que este é o "Ano do Boi". O novo sticker lançado serve para comemorar a chegada do Ano Novo Chinês.

O evento, que tem início na próxima sexta-feira (12), é comemorado na segunda lua nova após o solstício de inverno, período que também marca a chegada da primavera no hemisfério norte. Além disso, o Ano Novo Chinês simboliza o início das comemorações do Festival da Primavera em toda a China.

