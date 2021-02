‘Ano do Boi’: veja o que as superstições recomendam para prosperidade

O governo da China apelou às famílias para que celebrem de forma virtual | Foto: Reprodução

Inicia nesta sexta-feira (12), o Ano do Boi, que na cultura chinesa, é um signo atribuído ao trabalho. Veja as principais superstições para começar o ano com prosperidade.

Entre as superstições associadas ao Ano Novo Lunar, é recomendado não lavar ou cortar o cabelo no primeiro dia e usar a cor vermelha, para garantir prosperidade. O Ano Novo corresponde a 4719 e termina em 31 de janeiro de 2022.

O governo da China apelou às famílias para que celebrem de forma virtual. Mas as iluminações de lanternas e a ida a templos atraem muitas pessoas às ruas.

Thierry Chow, mestre de feng shui residente em Hong Kong, explica que, embora o animal seja um boi, o metal é predominante no novo ano lunar. Esse elemento representa qualquer coisa brilhante, desde joias até a agulha de uma seringa. Poderá ser interpretado como indicador do importante papel das indústrias relacionadas com o uso de metal, em 2021.

*Via Agência Brasil

