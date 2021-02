Caio deixa toalha cair, mostra demais e vídeo viraliza; veja

| Foto: Divulgação

Caio, participante do BBB21, acabou mostrando demais enquanto trocava de roupa, nesta sexta-feira (12). Ao tentar tirar a sunga, ele se atrapalhou e deixou a toalha cair, fazendo a alegria dos internautas.

Pouco tempo depois ele pediu desculpas à esposa por mostrar demais. Esta não é a primeira vez que o participante fica em uma saia justa dentro da casa. No começo do mês, ele acabou encostando no pênis de Rodolffo e se assustou.

Veja o vídeo

