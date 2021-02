Breves Cenas de Teatro anuncia selecionados para edição 2021

| Foto: Divulgação/Ingrid Anne

Manaus - No ano em que celebra uma década de festival, o Breves Cenas de Teatro bate recorde de inscritos para a edição de 2021, com a proposta inédita de cenas curtas no formato de podcast. No total, 13 projetos artísticos foram escolhidos para serem transformados em peças sonoras, que serão disponibilizadas em plataformas de streaming em março. A lista completa das cenas selecionadas está disponível logo abaixo.

Foram 173 inscritos, de 15 estados brasileiros, para concorrer a 12 vagas no festival, conforme o regulamento. Contudo, devido à qualidade excepcional das propostas, os curadores decidiram abrir uma vaga extra. Agora, a programação conta com 13 cenas curtas sonoras de seis estados, todas com uma pluralidade de falas e estéticas intrinsecamente urgentes e necessárias ao cenário atual.

“O interesse, a confiança e a dedicação depositada por todos os inscritos no festival apontam, de forma poética e política, toda a potência que podemos construir juntos, todos os ambientes e territórios que precisamos ocupar”, destacam os curadores Dyego M. (AM) e Fabiano de Freitas (RJ), em uma publicação aos artistas contemplados.

Os selecionados para a programação irão participar de uma residência artística com duplas orientadoras, que serão formadas sempre por um especialista em questões técnicas de paisagem sonoras e outro voltado à proposta estética. Os grupos e artistas contemplados serão acompanhados pelos orientadores em todo o processo, da criação até a pós-produção da cena curta em podcast. Todas as atividades serão virtuais e o público poderá acompanhar o projeto pelas redes sociais oficiais do Breves Cenas (@brevescenas) – Instagram, Twitter e Facebook.

“Pela décima vez, pretendíamos lotar o Teatro Amazonas das mais fortes vibrações, em mais alguns memoráveis encontros entre artistas e público. Mas estamos todos vivenciando uma condição de exceção extrema: uma pandemia perigosa, contagiosa e geradora de muitas incertezas. Para manter a segurança de todos envolvidos, propusemos um formato novo de residência e de criação de cenas focadas na força da palavra e do som”, explica o diretor geral, Dyego M.

O Breves Cenas irá pagar o valor de R$ 4.500,00 para cada cena selecionada. Esse valor é dividido em R$ 3.000,00 referentes ao pagamento de cachê e produção da cena e R$ 1.500,00 para ajuda de custo para gravação, estúdio e similares. “São dez anos de uma das maiores plataformas independentes de circulação da região Norte, com luta, resistência, afeto e muita honestidade para travar a guerra que é realizar um festival na Amazônia. Presencial ou virtual, estamos aqui, fazendo tudo outra vez”, destaca Dyego M.

Realizado pela H Produções, o Breves Cenas de Teatro - Podcast terá sua programação disponibilizada de 25 a 28 de março, na plataforma Spotify. O festival foi contemplado pelo edital emergencial Prêmio Feliciano Lana - Lei Aldir Blanc e conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e do Governo Federal, por meio da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo.

Selecionados do Breves Cenas de Teatro 2021 - Podcast (em ordem alfabética):

"A(FE)TIVIDADE PERIFÉRICA" – MG

"ANTÍGONA EM TEMPOS PANDÊMICOS" – AM

"AS CALOTAS POLARES DA MINHA GELADEIRA" – SP

"BICHA" – RJ

"BESOURO" – RJ

"CHECHÊNIA OU A RECUSA DO SILÊNCIO" – SP

"EMPUXO" – RJ

"ENTRE ESMALTES E TRAPAÇAS" – AM

"NÓS, OS PALHAÇOS" – SP

"ÓRFÃS DE DINHEIRO" – MG

"PERDÃO" – MS

"UM DESENHO" – PR

"YEBÁ BURÓ – INÍCIO, TROVÕES E PANAMI" – AM

SUPLENTES (em ordem classificatória):

1 - "ENTRELINHAS" – AM

2 - "SPUR" – MG

3 - "HÁ QUEM SERVE O AUTOR?" – SP

4 - "TELEMARKETING" – RJ

