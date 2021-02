BBB 21: Carla Diaz entra na mira da líder Karol Conká

Karol Conká cogita colocar Carla Diaz no paredão. | Foto: Reprodução/Internet

No quarto do líder, na madrugada desta (13), Karol Conká definiu que irá por Sarah no paredão do "BBB 21", colocou Camilla de Lucas como segunda opção, mas parece ter voltado atrás e estuda a possibilidade de indicar Carla Diaz para o terceiro paredão do reality show da Rede Globo.

Em conversa com Nego Di, a rapper refletiu que fez de tudo para pedir desculpas após a briga na festa Holi Festival, mas a atriz não deu abertura e pode estar bolando plano de mandá-la ao paredão nas próximas semanas.

"Tava pensando assim: 'já pedi desculpas, já botei no vip e já me redimi. Quer minha alma? Quer que eu entregue o jogo? Essa menina jamais ia fazer esse tipo de coisa. Ela iria querer me ver definhar. Quer ver o bicho pegar? É só eu botar ela no paredão com a justificativa que ela não faria isso por mim. Falar 'mano, já dei o vip, já fiz tudo, mas a gente tem problema que vai além daquela festa'.

"Faz o que tu quiser", retrucou Nego Di.

A cantora afirmou ver a sister demonstrar nenhum tipo de gratidão por ela ter garantido uma semana de boa comida e com seu affair o instrutor de crossift Arthur.

"É verdade. Parece que eu tô entregando o game para a menina. Aí, já é demais. Já botei no vip, dei a oportunidade de comer do meu lado e do lado do boy que eu arranjei pra ela", disse ela.

"Aí, ela arranjou o boy. Ela é o Hitch, um conselheiro amoroso. Nossa", tirou sarro Nego Di.

"Não, sabe por quê? Você não acha que é muita autoflagelação? Bota no vip, pede perdão e vai lá e não vou votar. A mina vai votar em mim de qualquer forma. Então, chumbo trocado não dói", rebateu Karol.

A sister virou alvo da líder. | Foto: Reprodução/Internet

O humorista, então, chamou atenção de Karol para explicar que soaria incoerente mandar Carla ao paredão após puxá-la ao vip e não ter tido nenhum tipo de confusão nos últimos dias.

"Uma pessoa que chama a outra pro vip e põe no paredão sem ter dado uma treta é incoerência. As pessoas que estão no vip são quem tu tem mais afinidade ou está praticando perdão. Aí, tu vai botar ela no paredão por algo que tu mesmo gostaria que ela tivesse virado a página. Quando tu não bota no paredão, tu dá mais um tapa de luva e coloca ela na obrigação perante o público de não te indicar. Se ela te indica, com certeza, as pessoas não vão te tirar e na primeira oportunidade ela sai fora. Vem por água abaixo tudo o que ela mostrou ser até agora.

A rapper reforçou ter ouvido ameaça da sister. "Eu ouvi dela 'eu sei ser ruim". "Então, deixa ela ser ruim. Não seja tu a ruim", pediu Nego Di.

Karol contou temer estar sendo mal interpretada pelo público do "Big Brother Brasil 21". "Mas não tô sendo ruim. Tô querendo me proteger e meu jogo. Posso estar sendo vista como a bunda mole lá fora por não indicar ela",

"Como estratégia de jogo, tu não indicar ela tem mais a ganhar", reforçou o humorista. "Eu também acho. Era o pensamento inicial. Parece que ela está debruçando na minha generosidade. Não posso ser essa anta", finalizou a cantora.

*Com informações do Uol.

