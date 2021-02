Evento on-line sobre quadrinhos valoriza produção manauara

Pela primeira vez, o evento acontece on-line devido a pandemia de Covid-19 | Foto: Divulgação

Manaus - Entre os dias 15 e 18 de fevereiro deste ano acontece a terceira edição da “Semana do Quadrinho Nacional – Manaus”, que reúne palestras e oficinas de produção com profissionais da região Norte do Brasil. Pela primeira vez, o evento acontece on-line devido à pandemia de Covid-19.

Promovido desde 2018 para celebrar o Dia do Quadrinho Nacional, comemorado no dia 30 de janeiro, o evento traz debates sobre o cenário local desse tipo produção, conversa com artistas renomados como o quadrinhista Romahs Mascarenhas e Evaldo Vasconcelos, além de dicas de empreendedorismo com HQs, formas de narrativa e financiamento público para novos artistas.

Os interessados podem interagir e conversar com profissionais da área de quadrinhos, sempre a partir das 14h (horário de Manaus), por meio do canal Semana do Quadrinho Nacional Manaus .

Sobre a data

O Dia do Quadrinho Nacional foi instituído em 1984 e é uma referência à publicação, em 30 de janeiro de 1869, da primeira história em quadrinho brasileira: “As Aventuras de Nhô-Quim ou Impressões de uma Viagem à Corte”, do cartunista Angelo Agostini. Em Manaus, a data é celebrada com um evento oficial há aproximadamente três anos e especialmente em 2021, de forma on-line.

Segundo uma das organizadoras do evento, a amazonense Sâmela Hidalgo, todo o ano é feito um esforço para não deixar que a data seja passada em branco, ainda mais aqui na capital.

Apesar de adiado por quinze dias, o evento se fez presente neste ano de forma diferente com vários profissionais. "A gente está querendo focar que esse evento seja feito em toda a região Norte, que é o que falta para gente por aqui.", conta.

Conforme Sâmela, existe a necessidade de uma maior visibilidade para artistas da região e objetiva para inseri-los no mercado nacional. "O mercado ainda é muito centralizado lá em São Paulo, então estamos preparados para fazer com que todos tenham seu reconhecimento em todo o Brasil", afirma. A editoria de quadrinhos ainda ressalta que apesar de ainda ser um mercado pequeno na zona Norte, existem produtores talentosos que podem incentivar novos quadrinhista a acreditar no potencial criativo do Norte.

Confira a programação:

15 de fevereiro (segunda-feira)

15h — Oficina de Perspectiva com Nil Jorge (AM)

17h — Bate-Papo sobre Desenvolvimento de Personagens com Moara Tupinambá (PA) e Mandy Barros (PA)

16 de fevereiro (terça-feira)

15h — Oficina de Financiamento Público na Publicação de Quadrinhos com Luiz Andrade (AM)

17h — Bate-Papo sobre Empreendedorismo nas Histórias em Quadrinhos com Helô Miranda (PA), Loli Furtado (PA) e Ademar Vieira (AM)

17 de fevereiro (quarta-feira)

15h — Oficina Narrativa para Quadrinhos com Otoniel Oliveira (AP)

17h — Gêneros nas Histórias em Quadrinhos com Hipácia Caroline (RR), Gilmal (AM) e Tainá Rodrigues (AP)

18 de fevereiro (quinta-feira)

17h — Bate-Papo sobre Produção de Quadrinhos Manauara com Romahs Mascarenhas (AM) e Evaldo Vasconcelos (AM)

