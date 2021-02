Livro sobre compositoras em Manaus é lançado nesta quinta (18)

Kely Guimarães é compositora/cancionista, cantora e multi-instrumentista, com diversos registros fonográficos autorais lançados nas plataformas digitais | Foto: Divulgação

Manaus - O livro digital “Mulheres Compositoras: Cartografias e Relações de Poder”, pesquisa que reflete sobre as compositoras atuantes em Manaus, será lançado nesta quinta (18), às 15h, em uma live no canal no YouTube da autora da obra, a artista e pesquisadora Kely Guimarães. A obra ficará disponível gratuitamente no site da editora Nova Cartografia Social da Amazônia .

A obra é fruto de um estudo de dois anos para a dissertação de mestrado de Kely, “Reflexão sobre o trabalho, vivências e práticas musicais de mulheres compositoras em Manaus a partir de 2000”, defendida em março de 2020, pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas (PPGICH) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

“Eu sou compositora e atuo em Manaus há 12 anos. Sempre senti falta de uma maior visibilidade do trabalho das mulheres compositoras e resolvi levar essa discussão para a pesquisa, na qual fiz um apanhado das produções que foram lançadas de 2000 a 2019. Tudo o que consegui achar de composições por mulheres coloquei dentro desse trabalho”, explica.

Livro foi escrito como pesquisa de dissertação de mestrado da autora | Foto: Divulgação

A autora conta que uma das maiores dificuldades foi encontrar referências para o tema nos acervos públicos. “Mas agora, acredito, a pesquisa vai servir de suporte para produções futuras, além de dar a visibilidade necessária para essas compositoras”, ressalta Kely.

O estudo abrange diferentes áreas do conhecimento e apresenta um catálogo com mais de 360 obras compostas por mulheres, além de 150 nomes de compositoras acessados pela pesquisa, que reflete, crítica e interdisciplinarmente, a questão da música como instrumento de trabalho, de resistência, de identidade e de empoderamento das compositoras atuantes em Manaus.

A autora

Kely Guimarães é compositora/cancionista, cantora e multi-instrumentista, com diversos registros fonográficos autorais lançados nas plataformas digitais. Possui mestrado em Ciências Humanas (Teoria, História e Crítica da Cultura) pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar da UEA (2020); especialização em Educação Musical pele Instituto Federal do Amazonas (Ifam, 2015); e especialização em Gestão Cultural: cultura, desenvolvimento e mercado pelo Centro Universitário Senac (2015). Também é licenciada em Música pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam, 2011).

*Com informações da assessoria

Leia mais

Artista recria cenas do Festival de Parintins com técnicas de colagem

Evento on-line sobre quadrinhos valoriza produção manauara

'O Buraco': filme amazonense levanta debate sobre violência doméstica