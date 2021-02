Rejeição: Nego Di é eliminado com 98,76% dos votos do BBB 21

| Foto: Divulgação

O gaúcho Nego Di foi o terceiro eliminado do Big Brother Brasil 21 (BBB21). O humorista teve 98,76% dos votos. Sarah e Fiuk permanecem no jogo. A consultora de marketing digital recebeu 0,37 dos votos e o cantor, 0,87%.

O comediante disputou o Paredão Triplo após ser indicado no contragolpe do último domingo. A Líder Karol Conká indicou Sarah para o Paredão e a sister conseguiu puxar mais uma pessoa com ela. O brother foi, então, escolhido. Já Fiuk foi o participante mais votado pela casa.

Assim que Tiago anunciou o resultado, os confinados mostraram seu carinho com o participante. "Lá fora é outra coisa", disse Sarah ao abraçá-lo. "Vou sentir falta de vocês. Vai dar tudo certo", disse Nego Di ao se despedir de todos da casa.