Websérie 'É de Criativo' conta a história do publicitário Edmar Costa

Manaus - Premiado publicitário do Amazonas, o ex-proprietário da Oana Publicidade, Edmar Costa, é tema da websérie documental “É de Criativo”, que estreou on-line nesta quarta-feira (17). O projeto foi produzido pelo grupo Planos em Sequência, com o apoio da Prefeitura de Manaus e do governo federal, por meio do Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2020 – Lei Aldir Blanc.

A websérie contará a história do publicitário ao longo de dez episódios no total, com dois episódios novos sendo liberados por semana no canal do grupo no Youtube. Os dois capítulos que abrem a série já estão disponíveis e podem ser acessado on-line.

A trajetória de Edmar Costa, falecido em 2017, é resgatada em “É de Criativo” a partir dos depoimentos de familiares, clientes, funcionários e amigos. A partida do interior de São Paulo para o início da carreira como radialista em Manaus, a aquisição da Oana Publicidade, as campanhas inesquecíveis e prêmios como o do Festival de Cannes são lembrados por quem viu esses acontecimentos de dentro.

“Fazer a direção do ‘É de Criativo’ foi desafiador. Como é que eu vou conseguir retratar um cara que tinha várias camadas em áreas diversificadas e todas elas bem-sucedidas? Foi um grande prazer descobrir um personagem que era um ser humano bem querido, um ser humano sem igual”, destacou um dos diretores do projeto, Antônio Carlos Júnior.

O codiretor, Emerson Medina, reforça o lado humano de Edmar Costa, que “se confunde com o profissional”. “Creio que Edmar obtinha essas conquistas porque ele tinha um genuíno interesse pelas pessoas, clientes ou não. Qualidade rara em liderança nos dias atuais”, afirmou.

A direção da websérie é de Antônio Carlos Júnior e Emerson Medina, com direção de fotografia de Ricardo Hossoe, produção e entrevistas de Marco Antônio Ribeiro, Mônica Dias, Emerson Medina e Antônio Carlos Júnior, edição de David Wilkerson e Pablo Rotter, com finalização da Samambaia.me, trilha sonora de Diego Nogueira e direção de arte de Beto Coelho.

Entre os entrevistados, estão os irmãos de Edmar – Edward, Edson e Ernesto Costa –, o músico Paulo Marinho, o cineasta Roberto Kahane, o empresário Jaime Benchimol e o piloto Antônio Pizzonia, entre outros.

*Com informações da assessoria

