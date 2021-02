Secretaria de Cultura entrega 160 cestas básicas para artistas no AM

Secretaria de Cultura e Economia Criativa entrega mais de 160 cestas básicas a artistas e técnicos | Foto: Michael Dantas/Secretaria de Cultura e Economia Criativa

Manaus (AM) - A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa entregou mais 165 cestas básicas para artistas e técnicos da cadeia produtiva da cultura, na manhã desta quarta-feira (17), no Salão Solimões, no Centro de Manaus. A ação busca amenizar os impactos causados pela pandemia de Covid-19 na classe artística.

Ao todo, já foram entregues 720 cestas aos trabalhadores da cultura desde o início do ano. Parte das doações foram realizadas por empresas como Bemol, Todeschini Manaus, Grupo Simões e também pela Grande Loja Maçônica do Amazonas (Glomam).

Antônio Rodrigues, que recebeu as cestas representando o Instituto de Inovação Desportiva Cultura do Amazonas (Idama), relatou que os alimentos serão destinados a atletas, dançarinos, músicos e artesãos.

“Pode parecer pouco, mas é muito para quem não tem nada nesse momento difícil. Agradecemos o apoio e empenho da secretaria. Vamos distribuir para aqueles que mais precisam”, declarou.

O músico Vanerson Maquiné também recebeu as cestas e comentou que a ação é essencial neste momento.

“Já fui contemplado também no ano passado, e isso ajudou muito. Para quem vivia cem por cento de música e ficou sem eventos para trabalhar, esse tipo de ação é necessária. Isso vai ajudar a família e também vamos compartilhar com quem precisa”.

Atendimento

Com o intuito de apoiar artistas e os mais diversos profissionais que compõem a cadeia produtiva da cultura e da economia criativa no estado, a Secretaria também disponibilizou um canal de atendimento para dar suporte à classe.

Entre os serviços oferecidos, estão encaminhamentos para profissionais como assistentes sociais e psicólogos, além de orientações sobre as medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus.

O canal de atendimento funciona todos os dias, das 8h às 17h, A linha direta com a pasta funciona diariamente, por meio dos telefones (92) 3232-5555 e 99177-6442 (WhatsApp), do e-mail [email protected] e pelas redes sociais da secretaria (@culturadoam).

Apoio

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa também está apoiando projetos como o “Alimente nossa Arte”, promovido por artistas do cenário local, e “Fetam por quem precisa”, da Federação de Teatro do Amazonas, ambos para arrecadação e doação de alimentos.

O Teatro Amazonas, patrimônio histórico nacional localizado no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, está com as portas abertas para receber doações de empresas do setor privado e voluntários individuais.

As entregas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no sistema de drive-thru (retirada das doações sem que seja preciso sair do carro), para minimizar o contato com os doadores.

Na hora da entrega, é necessário identificar para qual campanha as doações serão direcionadas.

Para entrar em contato com os organizadores das campanhas, basta acessar @alimentenossaarte e/ou @fetam.teatro, no Instagram.

