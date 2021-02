Garantido cria playlist com toadas sobre lendas do folclore

Algumas das toadas presentes na playlist são “Sete Espíritos”, “O Sedutor das Águas”, “Curupira da Amazônia” e “Matinta” | Foto: Divulgação

Parintins (AM) – “Cidade Invisível” estreou recentemente e já conquistou o público de 48 países, chegando ao Top 10 até dos Estados Unidos. Com o sucesso da série da Netflix, o boi-bumbá Garantido compartilhou uma playlist, disponível através do Spotify, com toadas que cantam sobre o folclore brasileiro.

Algumas das toadas presentes na playlist “Cidade Invisível: Lendas do Folclore Brasileiro” são “Sete Espíritos”, “O Sedutor das Águas”, “Curupira da Amazônia” e “Matinta”. Ao todo, 33 toadas marcam presença no Spotify.

Com a descrição “o folclore brasileiro está no hype da onda. Ouça nesta playlist os melhores ritos, lendas e mitos do Festival de Parintins. Alguns constantes na série de sucesso ‘Cidade Invisível’ como o Curupira, o Boto, Iara e ainda possíveis novos personagens das novas temporadas”, o Garantido acumulou mais de 300 pessoas interessadas na listagem.

Cidade Invisível

A série estreou no dia 5 de fevereiro e é o primeiro projeto live-action de Carlos Saldanha | Foto: Divulgação

O detetive ambiental Eric, atormentado pelas investigações de um assassinato, se envolve em uma batalha entre o mundo visível e um reino subterrâneo habitado por criaturas de uma linhagem profunda do folclore brasileiro. E se as lendas sobre as quais você sempre ouviu falar fossem reais e estivessem entre nós, escondidas?

A série estreou no dia 5 de fevereiro e é o primeiro projeto live-action de Carlos Saldanha, diretor brasileiro indicado ao Oscar e conhecido pelas franquias animadas A Era do Gelo e Rio, além da animação O Touro Ferdinando.

“Cidade Invisível", da Netflix, garantiu um enorme sucesso, e não só no Brasil. Segundo um dos roteiristas, Raphael Draccon, 48 países mantêm o título no Top 10 de mais assistidos e nos Estados Unidos, a série chegou a ficar em 8° lugar.

