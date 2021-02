BBB21: Arthur diz que Carla Diaz não está falando com ele

O rapper responde, dizendo que não entendeu também a reação de Arthur mais cedo | Foto: Divulgação

No BBB21, Arthur conversa com Projota na área externa da casa. O instrutor de crossfit fala sobre Carla Diaz e reclama que ela está agindo de forma diferente: "Do nada, não está falando comigo".

O rapper responde, dizendo que não entendeu também a reação de Arthur mais cedo: "Não entendi porque você ficou daquele jeito de manhã". Arthur tenta se explicar: "Falei que eu ia deixar ela dormir de boa". Projota alerta o amigo e indica que a atriz pode ter ficado chateada, já que ela tinha chamado ele para dormir com ela e ele não foi.

"Ela ficou brincando: 'É um fanfarrão'. 'Chamei ele para dormir aqui...'", diz, reproduzindo a fala dela. "Mas você não falou nada. Você saiu e quando voltou não dormiu com ela. Como você quer que a pessoa sabia qual é a sua intenção", complementa Projota, sobre a atitude de Arthur.

O brother se incomoda com a situação e diz que foi tentar conversar com Carla, mas ela não deu muita bola. O cantor alerta mais uma vez: "Você não sabe como é assim casal?". E Arthur responde: "Eu não sou casal". "Aqui dentro é", diz Projota.

Depois da Festa da Líder Karol Conká, a atriz deu uma 'banana' para seu par na casa e o brother reclamou sobre o resultado com Juliette: "Para que vou estragar o dia de alguém?'.

*Com informações do GSHOW