Poeta e escritor angolano faz palestra online sobre criação artística

esta terça-feira, dia (23), às 16h, a conversa é com o poeta e escritor angolano Ondjaki | Foto: Divulgação

esta terça-feira, dia (23), às 16h, a conversa é com o poeta e escritor angolano Ondjaki | Foto: Divulgação

O ciclo virtual de palestras “Lab Corpo Palavra” reúne, até 4 de março, artistas e pesquisadores da dança, das escritas, das artes cênicas e dos estudos do corpo no canal do Youtube Celeiro Moebius (https://bit.ly/3q9zULp).

A proposta é conversar sobre os pensamentos e práticas que envolvem os processos de criação artística na relação entre o corpo e a palavra. Nesta terça-feira, dia (23), às 16h, a conversa é com o poeta e escritor angolano Ondjaki, que tem obras traduzidas para o francês, espanhol, italiano, alemão, inglês, sérvio e sueco. Também escreve para cinema e ocasionalmente é professor de escrita criativa. As palestras ficam disponíveis no canal após o evento.

A atividade é um desdobramento do Laboratório Corpo Palavra: coreografias e dramaturgias cartográficas, trabalho artístico-pedagógico desenvolvido pela bailarina, performer, coreógrafa, professora e pesquisadora da dança Aline Bernardi há seis anos. O projeto contempla curso de formação e criação artística virtual, que segue até março, lançamento de livros, podcasts e as palestras, que ficarão disponíveis no canal após cada evento.

O projeto tem patrocínio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e do Governo Federal através do Prêmio Fomento a Todas as Artes.

“A obra literária de Ondjaki é um universo imagético recheado de texturas, cheiros e ambiências. Tenho a alegria de tecer diálogos artísticos com ele, que já assinou a revisão técnica do meu livro performance Decopulagem. O gosto pelos detalhes gestuais e a acuidade nas tramas visuais são pontos de convergências em nossas buscas artísticas nas tramas com a palavra”, comenta Aline

Participam das palestras: Hélia Borges (Psicanalista, professora da graduação e da pós-graduação da Faculdade Angel Vianna. Pesquisadora de arte, psicanálise e processos de subjetivação); Katya Gualter (artista da dança, Professora do Departamento de Arte Corporal e Diretora da Escola de Educação Física e Desportos da UFRJ); Sandra Benites (antropóloga indígena da etnia guarani, curadora do Museu de Arte de São Paulo, arte-educadora e artesã); Maria Alice Poppe (Bailarina, pesquisadora e professora dos cursos de graduações em dança da UFRJ);

Ondjaki (Poeta e escritor angolano. É também autor de roteiros cinematográficos); Ana Kfouri (Diretora teatral, atriz e pesquisadora, especialista em arte e filosofia, professora da PUC-Rio, Departamento de Letras, Curso de Artes Cênicas); e Ciane Fernandes (Performer e professora titular da Escola de Teatro da UFBA, uma das fundadoras do PPGAC/UFBA e diretora do Coletivo A-FETO de Dança-Teatro da UFBA).

Sobre Ondjaki

Ondjaki nasceu em Luanda em 1977. É licenciado em Sociologia pelo ISCTE (Portugal) e doutorado em Estudos Africanos (L’Orientale, Napoli/Itália). Prosador e poeta, também escreve para cinema. É membro da União dos Escritores Angolanos. Recebeu os prêmios Sagrada Esperança (Angola, 2004); Conto – A.P.E. (Portugal, 2007); Grinzane para “jovem autor africano” (Itália/Etiópia, 2008); FNLIJ (Brasil, 2010); JABUTI juvenil (Brasil, 2010). Está traduzido para francês, espanhol, italiano, alemão, inglês, sérvio e sueco. Escreve crónicas para jornais (Angola, Portugal) e, ocasionalmente, é professor de escrita criativa.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Concultura analisa acervo histórico do Arquivo Municipal de Manaus

Gêmeas se abraçam após parto e foto viraliza na internet