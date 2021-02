Musical ‘O Pequeno dom Quixote’ estreia com apresentações on-line

O espetáculo conta a história de uma trupe de circo-teatro que chega à cidade, e encenará as desventuras de um cavaleiro andante | Foto: Divulgação

São Paulo - .Grupo de teatro de São Paulo realiza estreia do espetáculo 'O Pequeno Dom Quixote' on-line e de forma gratuita. A peça é inspirada no clássico da literatura espanhola 'Dom Quixote de La Mancha', do escritor Miguel de Cervantes.

Em ‘O Pequeno Dom Quixote’ o cavaleiro andante que se iludiu com os romances de cavalaria é, na verdade, uma criança com a imaginação "atiçada" pelo hábito de leitura, e cujas andanças e aventuras são sabotadas pelos seus entes. No desenrolar da trama, o protagonista encontra uma companheira de aventuras, e ao seu lado aprende lições sobre companheirismo e respeito às diferenças.

O espetáculo conta a história de uma trupe de circo-teatro que chega à cidade, e encenará as desventuras de um cavaleiro andante. Quixano, o filho de uma das atrizes da trupe, é uma criança encantada pelas histórias de seus livros, e viaja com um caixote cheio deles, que chama de biblioteca. Encantado também pelas encenações da trupe, a criança invade o ensaio de uma das peças, e é enxotado pela sua tia, matriarca e chefe da trupe. Quixano então se declara um cavaleiro, e decide fugir dali. Uma vez que não pode viver aventuras no palco, decide vivê-las pelo mundo.

‘O Pequeno Dom Quixote’ terá 6 apresentações online e gratuitas | Foto: Divulgação

Através da montagem cênica, o projeto propõe além da experiência estética, uma abordagem lúdica sobre a importância da leitura na infância e o poder da imaginação.

*Com informações da assessoria

