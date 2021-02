Banda de SP faz live solidária para arrecadar recursos para o AM

| Foto: Divulgação

Acontece neste sábado (21), a partir das 17h30, a live “O Pulmão do Mundo precisa de oxigênio”. A iniciativa é da banda Amargo Malte (SP), que busca arrecadar recursos para o coletivo Soul do Monte e Instituto Ágape.

As organizações atuam no bairro Monte das Oliveiras, localizado na zona norte da cidade, periferia de Manaus, e desenvolvem ações que beneficiam crianças, jovens e mães que perderam filhos para a violência.

Além da banda Amargo Malte, as bandas Let Me Sing, Reauldio, Decifrada, compõe a programação que será transmitida ao vivo na página do YouTube do Studio Prisco https://youtube.com/user/estudioprisco .

As pessoas que quiserem colaborar com a live solidária poderão acessar a chave PIX: [email protected], e contribuir com as organizações que realizam intervenções no bairro por meio de reforço escolar, curso de geração de renda, oficinas de educação ambiental, rodas de conversa, apresentações culturais e doações de cestas básicas.

Coordenador do coletivo Soul do Monte, Rojefferson Moraes, afirma que com o recurso captado a principal necessidade é contribuir com oxigênio nas UBS’s locais e de bairro vizinhos, além de oferecer o produto a pacientes que não têm condições de comprá-lo.

“Pretendemos, comprar cestas básicas para doar às famílias afetadas pelo decreto contra a pandemia, e pelo fim do auxílio emergencial do Governo Federal. São famílias que trabalham de maneira informal, que estão sem condições de garantir o mínimo de alimentos para suas famílias, além de máscara, e material de higiene, para se protegerem contra o Covid-19”, explica.

Outras iniciativas - No ano passado, as duas instituições fizeram parte da “Aliança dos Povos Indígenas e Populações Tradicionais e Organizações Parceiras do Amazonas”, coordenado pela FAS – Fundação Amazônia Sustentável, para o enfrentamento ao Coronavírus que, juntamente com outras instituições, passou a atuar em 14 bairros da cidade. No Monte das Oliveiras foram doadas 578 cestas básicas e kits de limpeza, 500 kits de higiene, e 2 mil máscaras de tecido, além de aporte financeiro a um grupo de costureiras do bairro.

