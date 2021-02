Polvo perde tentáculo em violenta batalha com enguia; veja o vídeo

Moray Eel attacks wandering octopus. The cephalopod manages to escape, but looses one leg.Bare Island, Australia 14/02/21 | Autor: Chris Kreis

Um mergulhador australiano conseguiu registrar um vídeo mostrando um violento ataque de uma enguia contra um polvo, que estava nadando tranquilamente até ser surpreendido com o ataque surpresa.

A gravação, feita no dia 14 de fevereiro, mostra alguns polvos no fundo do mar. Quando o mergulhador se aproximou, um deles tentou escapar, dirigindo-se para trás de uma rocha. Contudo, neste momento, o polvo caiu em uma emboscada e foi brutalmente atacado por uma enguia.

Entretanto, a enguia, um dos predadores naturais do polvo, não encontrou vida fácil, pois o polvo reagiu e travou uma intensa batalha no fundo do mar. Usando sua defesa, o polvo expeliu tinta sobre a enguia, porém sua tática não ajudou, e momentos depois, o peixe cravou seus dentes arrancando um dos tentáculos do polvo. Mesmo assim, o molusco sobreviveu ao ataque.

Veja o vídeo

Moray Eel attacks wandering octopus. The cephalopod manages to escape, but looses one leg.Bare Island, Australia 14/02/21 | Autor: Chris Kreis

*Com informações da Agência Sputnik

Leia mais:

Naja de 4 metros trava batalha com 9 cães em fazenda; confira o vídeo

Vídeo: Fazendeiro encontra cobra se 'equilibrando' em cerca; confira