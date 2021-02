Karol Conká ameaça desistir do BBB21 após briga com Gil

| Foto: Divulgação

Após ouvir de Gilberto Nogueira que deveria assumir o que fala para as pessoas no BBB21, Karol Conká disse que está no limite dentro do jogo. Em conversa com Projota e Pocah neste sábado (20), a cantora confessou que está pensando em desistir da disputa por R$ 1,5 milhão e chorou.

"Não sei se aguento ficar aqui, é muita imaturidade. Nada aqui me deixa feliz", confessou a rapper, que foi consolada pela amiga.

"Não quero mais, eu não aguento. Tenho problema de lidar com frustrações alheias. Quase que eu falei pra Sarah que eu podia ser a opção de voto dela. Eu sei que se eu for pro paredão, o público me tira", argumentou Karol.

"Você não sabe de nada", minimizou Pocah. "Se aqui dentro é assim, só gente louca", pontuou. "Muita chatice esse rolê, não preciso disso aqui. Não aguento, olha a minha idade com a idade dessa galera aqui. Entrei aqui com o objetivo de jogar e fazer novas amizades, mas as pessoas piram", lamentou. "Mas o bagulho é esse", argumentou Projota, que mais cedo já havia dito que pedirá para sair do BBB21 caso passe fome na Xepa durante a semana.

| Foto: Divulgação

"Já me falaram pra não pedir pra ir pro paredão, mas acho que vou fazer isso", falou Karol Conká. "Vou falar com ela [Sarah, a líder]. Se eu for, eu saio pelo paredão. Mais bonito do que desistir. Vou, sou generosa com o cara [Gil] e ele dá essa explosão. Saiu do quarto pra dar esse show aqui. Ele não é demente, não. Já peguei preguiça", reclamou ela, sobre Projota.

Mais cedo, depois de ser incentivado pela rapper a ter uma conversa com Arthur Picoli, Gilberto Nogueira surtou no jardim e pediu para ser colocado no paredão por não aguentar mais as mentiras dos outros.

Durante a explosão, o economista apontou que Karol não sustenta o que ela fala. Na conversa com Pocah e Projota, a artista falou que pensaria mais algumas horas antes de tomar a decisão de pedir para ir ao paredão: "Tô com saudade da minha casa, tem dias que tô fazendo esforço pra dormir, pra falar com as pessoas. Não aguento isso aqui". "Para, Karol", pediu a funkeira.

Leia mais:

'Não sou obrigada a gostar de você por ser preta', diz Camilla a Conká

Sarah reafirma para Gil e Caio quem deve mandar para o Paredão