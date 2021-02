Websérie sobre as histórias em quadrinhos do Amazonas chega à metade

A websérie é uma produção do grupo Planos Em Sequência | Foto: Divulgação

Manaus - Programada para 14 episódios disponíveis gratuitamente no YouTube, a websérie Café & Quadrinhos, que aborda a retomada da produção de histórias em quadrinhos no Amazonas, chega ao sétimo episódio com o quadrinista, realizador audiovisual e animador, Leonardo (Mancha) Mancini.

A websérie que é uma produção do grupo Planos Em Sequência foi contemplada com o Edital nº 010/2020 – Concurso Prêmio Manaus de Conexões Culturais/Lei Aldir Blanc.

O episódio está liberado no canal do Planos Em Sequência no YouTube . Neste episódio, José Leonardo Mancini, o "Mancha", fala dos quadrinhos que produziu para o site do "Pula Pirata" e das animações que realizou como "A Última Balada de El Manchez", selecionada para o Animundi (evento internacional de animação) e "Briga de Galo".

Os próximos episódios da websérie Café & Quadrinhos trazem entrevistas com quadrinistas atuais como Israel Gusmão e Paulo Yonami, com realizadores que abriram o caminho para a produção de HQ's no Estado como os cartunistas GIlmal e Mário Adolfo (criador do Curumim) e os membros do Clube dos Quadrinheiros de Manaus (CQM).

Os episódios são liberados para o público no canal do Planos em Sequência, no YouTube, todas as segundas-feiras, às 11h.

