Em Parintins, Garantido participa de comemoração do Ano Novo Chinês

Parintins (AM) – O Garantido foi o convidado especial da Associação de Amizade Brasil-China (AABC) em uma comemoração ao Ano Novo Chinês, realizado no último domingo (21). Simbolizando o ano do boi, o bumbá participou da celebração on-line, transmitida através do canal no Youtube da organização cultural. O encontro ocorreu em Parintins, no curral Cidade Garantido.

Durante o evento, o Garantido ainda surpreendeu ao interagir com o Dragão Chinês, um dos símbolos da mitologia chinesa. O animal é figura tradicional nas celebrações do Ano Novo Chinês que ocorrem na rua, com a “Dança do Dragão” – performance que marcou o encontro com o boi-bumbá.

“Temos muito orgulho em aproximar as duas grandes expressões populares de cada país, o Boi Garantido pelo Brasil e o Dragão Chinês pela China. Um novo tempo de cooperação e amizade entre China e a nossa Amazônia está surgindo”, disse Antônio Andrade, presidente do bumbá.

Os artistas parintinenses José Trindade e Zilkson Reis, da Comissão de Artes do Garantido, foram os responsáveis pela confecção do Dragão Chinês que marcou o momento inédito para a associação.

“Sobre o símbolo do boi, quero exaltar a força popular do Garantido, do Amazonas e do Brasil, e dizer a toda China que estamos de portas abertas”, afirmou o presidente.

Na trilha sonora, as toadas Boi de Pano, Vermelho e Tic Tic Tac foram adaptadas para acompanhar a apresentação. “Escolhemos essas toadas para o evento, pois são toadas características e que falam muito sobre o nosso amor pelo boi. Assim, apenas adequamos para a performance”.

Ano Novo Chinês

A comemoração do Ano Novo Chinês ocorre, tradicionalmente, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Em 2021, seguindo os protocolos contra a proliferação da Covid-19, esse evento ocorreu no formato virtual, coordenado pela AABC com apoio da Prefeitura de São Paulo.

“Cumprimentamos Heila Li, presidente da Associação de Amizade Brasil-China e à toda a população brasileira e chinesa. Saudamos a todos pelo ano do boi que se inicia na China. Estamos lisonjeados pelo convite para participar do Ano Novo Chinês”, agradeceu o presidente do Garantido em comunicado divulgado nas redes sociais.

Durante a live, a AABC também realizou o sorteio de 50 camisas para a nação encarnada que assistiu à apresentação. “O país mais populoso do mundo, com 1,4 bilhões de habitantes, agora terá acesso a nossa cultura e participará dessa grande revolução cultural”, anunciou a agremiação. Segundo a astrologia chinesa, o boi simboliza a chegada de um ano de trabalho árduo e de superação.

Amizade

A proximidade entre o boi-bumbá e o Dragão Chinês rendeu bons frutos. De acordo com Antônio Andrade, o Garantido já planeja uma apresentação direto do país oriental. “Recebemos esse convite de também nos apresentarmos na China. Ainda não temos muitos detalhes, mas esperamos que esse seja apenas o início de uma grande amizade", concluiu o presidente.

