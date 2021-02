Uendel Pinheiro lança EP 'Lugares' nesta sexta-feira (19)

| Foto: Divulgação/Uendel Pinheiro

Após um ano sem lançar um produto novo, por conta da pandemia do Covid-19, o cantor e compositor Uendel Pinheiro lança nas plataformas digitais, no próximo dia 26, sexta-feira, a partir das 00h, o seu novo EP intitulado “Lugares”.

O lançamento acontecerá em duas etapas, já que no dia 27 (sábado), a partir das 13h, Uendel Pinheiro também apresenta seis “videoclipes” em todos os seus canais oficiais de vídeo e das redes sociais.

O projeto “Lugares” tem ao todo oito faixas, mas para este lançamento serão apresentados ao público apenas seis canções e em alguns meses será reeditado, um processo recorrente aos artistas consagrados nacionalmente. “Essa é a versão Deluxe. Em breve relançaremos todas as seis, acrescentada de mais duas e completamos o álbum”, afirma Uendel.

O trabalho audiovisual foi gravado em outubro do ano passado. “Gravamos seis vídeos com toda segurança, onde incluímos distanciamento social e uso de álcool em gel, de acordo com o protocolo de prevenção, em Presidente Figueiredo, km 57 da AM 240, Gravado na Cachoeira da Pedra Furada”, diz o cantor.

A partir desta sexta-feira, fãs de Uendel terão acesso às composições, que de acordo com Uendel Pinheiro, o público irá se surpreender com a qualidade técnica do projeto. “Foi um trabalho feito com muito capricho e profissionalismo. Devido estarmos separados, quis presentear meus fãs com grande trabalho e assim ficarmos mais perto, mesmo que distante”, conclui o compositor.

Faixa a faixa

“Lugares” é um produto que contará com seis faixas, sendo três composições autorais de Uendel – prática que acontece em todos os seus produtos musicais, onde o cantor sempre apresenta algumas músicas próprias.

Uendel ainda adianta que a música escolhida para trabalhar em veículos de comunicação será “Você Não Vai Encontrar”. E, para as faixas de apoio, o compositor ainda compôs e gravou “Antes de Partir” e o “Cara Mais Feliz do Mundo”.

Ele ainda é fera em regravações. Para este disco, o cantor regravou em formato de pot pourri as músicas “Meu Anjo / Loucuras de Uma Paixão”, sendo de autoria de Leandro Lehart e; Ratinho e Mauro Diniz, respectivamente. E ainda, “Pega Essa / Quem Errou”, de Thais Nascimento e Arnaldo Saccomani e; a segunda canção de Gustavo Lins em parceria com Sergio Jr.

Encerrando as apostas em regravações, Uendel Pinheiro apresenta as canções “Amor que Dói / Eu Não Seria Nada”, sendo a primeira autoria de Salgadinho e Lobão Ramos e, a segunda de Beto Corrêa e Marquinhos Índio.

Execução

O projeto “Lugares” foi totalmente produzido por Uendel Pinheiro e contou com a assistência de Claudinho SP, captação de áudio por Emerson Trindade no Studio 3 Produções Musicais (AM) e, mixado e masterizado por Renan Toledo no 2R Estúdio localizado na cidade do Rio de Janeiro (RJ).

Todos os arranjos foram feitos pelo próprio cantor, mas como ninguém faz nada sozinho, ele contou com o apoio dos músicos que forma sua banda: Victor Fernandes na bateria, Will Assis no contrabaixo, Rafael Souza no surdo, João Paulo no tantã, Serginho no pandeiro, Gabriel Requena nos instrumentos de sopro, Igor Fernandes nos violões, Luiz Felipe no cavaco e backing vocal assinados por Jean Carlos com Dubarranco.





Já os “videoclipes”, que foram também dirigidos por Uendel Pinheiro, mas sob a coordenação de Equipe de Jeferson Souza (Jota Music), Coordenação de produção de Claudinho SP, assistência de direção de Jeferson Souza e Jhaimes Souza, câmeras foram operadas por Jeferson Souza, Jhaimes Souza, Ricardo Sasaki, Leo Almeida e Adson D, vetores de Kassiano Dankar, e edição de vídeo e colorimetria por Diego Reis (Em Comunicação)

O EP “Lugares” estará disponível nas plataformas digitais como Spotify, Deezer, Itunes, Apple Music, Youtube Music, Tidal, entre outras. Já os audiovisuais estarão no YouTube, Instagram e Facebook de Uendel Pinheiro (@uendelpinheiro).

