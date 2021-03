Lorenzo Fortes traz diversão e empoderamento feminino em novo clipe

"Já Chegou Para Explodir" é o primeiro trabalho de Lorenzo em 2021 | Foto: Divulgação

Manaus - A produção musical de Lorenzo Fortes segue fervendo de projetos. Cercado por profissionais de excelência, Lorenzo lança mais um single com videoclipe em sua carreira. Na próxima quinta (4), "Já Chegou Para Explodir" estará disponível em todas as plataformas de streaming e no sábado (6), no Youtube.

A música tem um tom dançante, une arrocha, funk e sertanejo num audiovisual empolgante, alegre e moderno. Um quê de empoderamento feminino estampado na figura de uma mulher ‘fatal’, justifica o título da canção.

"Já Chegou Para Explodir" é o primeiro trabalho de Lorenzo em 2021. O artista acredita na força da música para minimizar a carga dramática do momento. "É meu primeiro projeto em 2021. Sabemos que não está sendo um ano fácil para ninguém. E como não teremos Carnaval, resolvemos lançar uma música mais alto astral e dançante. Para isso, criamos uma coreografia para o clipe. Além disso, queremos passar uma mensagem de empoderamento feminino. Apostamos em trazer esse lance da mulher chegar, comandar e ser o centro das atenções", explica.

Apesar de ser compositor, 'Já Chegou Para Explodir' foi uma escolha entre as composições de Marcilene Gomes. O single foi recebido com carinho por Lorenzo que, de cara, já o visualizou como hit. “Quando ouvi a música e bati o olho na letra, minha primeira reação foi: 'quero gravar essa música'. Outro ponto é que todo projeto que vamos trabalhar é visto como uma nova experiência. E o clipe é exatamente isso. Desde o início, estive conectado e mesmo com várias ideias, acredito que muitas cabeças pensam melhor que uma. Durante reuniões com a equipe, as ideias surgiram e discutimos até entrarmos em consenso. O resultado veremos a partir do dia 4 de março”, diz.

“Graças a Deus, estou bem acompanhado de profissionais competentes e isso ajudou bastante", agradece o cantor.

'Já Chegou Para Explodir'

Todo registrado em estúdio, o famoso fundo verde (chroma key) foi a aposta para a liberdade na edição das imagens do clipe de "Já Chegou Para Explodir". "Exploramos paisagens, texturas e animações. Como nova experiência, essa foi a primeira vez que trabalhei com o chroma key em um clipe meu. Estamos todos ansiosos para ver o resultado desse trabalho, ver a reação do público e, se Deus quiser, 'Já Chegou Para Explodir' vai explodir mesmo", dispara Lorenzo Fortes.

O produtor musical e exceutivo, Neto Batucada, é só entusiasmo e concorda com Lorenzo. Empolgado, Batucada dá alguns detalhes do clipe.

"Esse single, em especial, vem com um formato super contemporâneo, seguindo a linha dos grandes hits internacionais. Faz quase dois anos que esse single está em lapidação. O mais legal é que não saiu da linha do altamente moderno. A música tem elementos diferenciados como o áudio original da contagem de Neil Armstrong durante ‘a chegada do homem à lua’. Além disso, colocamos efeitos de laser e loops de funk em um mix de arrocha, funk e sertanejo, bem dentro da linha do que Lorenzo vem produzindo atualmente. Já sobre o clipe, nas imagens e tipografia, usamos o estilo animação, muita cor e efeitos surpresa", resume o produtor.

Lorenzo Fortes está em todas as redes sociais com o @lorenzofortes e no Facebook com @lorenzofortesoficial. Mais informações (92) 99206-6142 / 98428-6776 ou pelo site www.lorenzofortes.com.

