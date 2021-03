Confirmada segunda temporada de 'Cidade Invisível' na Netflix

| Foto: Divulgação

A Netflix confirmou a renovação da série nacional "Cidade Invisível" para uma segunda temporada. A confirmação foi feita com um vídeo divertido, estrelado por Marco Pigossi.

A história acompanha os esforços de um fiscal ambiental (Pigossi) para descobrir os reais motivos da morte de sua esposa - que parecem estar ligados diretamente ao surgimento do boto-cor-de-rosa na praia. Correndo contra o tempo para salvar sua família, ele acaba se deparando com seres mitológicos do folclore brasileiro durante a investigação. Alessandra Negrini também está no elenco.

O enredo é inspirado em uma história desenvolvida por Carolina Munhóz e Raphael Draccon, tendo Mirna Nogueira como roteirista-chefe. A série é dirigida por Luis Carone e Julia Jordão, com direção-geral de Luis Carone.

Mesmo com o sucesso, “Cidade Invisível” não passou ilesa em críticas de ativistas indígenas. A produção não escalou atores indígenas e, para alguns, confundiu o público por colocar como “exótico” figuras que fazem parte de uma religiosidade — e não uma “lenda folclórica”.

Outro detalhe criticado pelo público foi a questão da trama ser contada no Rio de Janeiro, por conta disso, a segunda fase vai explorar outra região do Brasil e contará com novos personagens.

Segundo Haná Vaisman, gerente de conteúdo de Séries Originais Brasileiras da Netflix, a representatividade será uma das preocupações para a próxima etapa da produção.

