Jeferson Mariano lançará 'Algoritmo' nas plataformas digitais

Manaus - Conhecido dos palcos de grandes espetáculos e por acompanhar artistas da nova geração de cantores de Manaus, o músico, intérprete e compositor Jeferson Mariano, lançará no próximo sábado (06), a música “Algoritmo”, primeiro single nas plataformas digitais.

Impossibilitado de produzir suas músicas em estúdio devido a determinação de distanciamento social, Jeferson Mariano encontrou na produção digital a solução para dar vida às suas canções. Foi este momento de isolamento e de contato mais intenso com a tecnologia que inspirou “Algoritmo”.

“De uma hora pra outra, tudo mudou. Fui diretamente influenciado por esta fase que estamos vivendo, e me apropriei de um termo tecnológico para externar minha visão acerca deste momento delicado e cheio de incertezas que estamos vivendo”, explica o músico.

“Algoritmo” traz consigo uma pegada bem eletrônica. Jeferson Mariano buscou referências estéticas oriundas do Hip Hop e do Pop. O single que tem um beat cheio de balanço e uma pitada de auto tune, contou com a participação do músico Robson Andrei no trompete.

O “Algoritmo” possui ainda, uma peculiaridade, em todo o seu arranjo, a música não tem a presença de violões ou guitarras, instrumentos que sempre estão presentes nas produções do músico, denotando, de fato, a capacidade do artista de se reinventar.

Lançado através da distribuidora Tratore, “Algoritmo” estará disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Youtube Music e Google Play Music a partir do dia 06 de março.

Saiba mais sobre o artista

Em 2009, entrou na cena musical da cidade após ter ingressado no Curso de Música da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

Integrou o corpo musical da companhia de teatro AACA – Arte & Fato, premiado com o “Jurupari” de melhor trilha sonora e efeitos musicais do Festival de Teatro do Amazonas – FTA (2009 – 2011).

Tocou na orquestra Vozes da Ufam e nas bandas de rock PR3, Humanos e Sidnelson. Participou do “Projeto Manati” com o Quarteto de Violões “Amazônia em Canto’ e foi preparador do Coral do Inpa regido pelo maestro Carlos Freitas.

Em 2013, junto com Ediel Castro, fez a assessoria musical do espetáculo “Simplesmente Maysa” estrelado por Sinézio Rolim no Teatro Amazonas.

Participou como músico nos espetáculos: “Ensaio sobre Cartola” e “Encontros” – da Produtora Artrupe. Foi produtor musical do projeto “Quartas de Boa Música” e de shows como: “Eu Soul o Samba” e “Uma voz retrô”.

Em 2015, o artista produziu o show “Cartas para Bethânia” – em comemoração aos 50 anos de carreira da Cantora Maria Bethânia.

Em 2018 voltou às produções musicais para o teatro com o espetáculo “Tartufo-me” da Um Teatro Produções, que participou do Festival Internacional de Teatro – “Cena Contemporânea” em Brasília.

Em 2019, produziu a trilha sonora de “Fina”, espetáculo produzido pela Um Teatro Produções. Participou da Mostra de Música Sesc “Canção da Mata” – no Teatro Amazonas – com duas de suas canções: “Sem Filtro” e “Caboquinha” que compõem o EP “Sem Filtro”, em produção.

Atualmente, segue fazendo produção musical para espetáculos teatrais e preparando seu primeiro trabalho solo, o EP “Sem Filtro”, que contará com 05 faixas inéditas e autorais.

Durante o período de isolamento social por conta da pandemia, compôs e produziu “Algoritmo”, primeiro trabalho de Mariano nas plataformas de streaming.

*Com informações da assessoria

