Jéssica Stephens lançará DVD no Dia Internacional da Mulher

O DVD foi gravado no show de lançamento do primeiro álbum, o "Fruto do Bem" | Foto: Divulgação

Manaus - A cantora e intérprete Jéssica Stephens, lançará nesta segunda (8), no Dia Internacional da Mulher, às 12h (horário de Brasília), através das redes sociais, um novo trabalho, o DVD "Fruto do Bem Ao Vivo", gravado no Teatro Amazonas.

O DVD foi gravado no show de lançamento do primeiro álbum, o "Fruto do Bem", no Festival Até o Tucupi de 2019, realizado no Dia da Consciência Negra.

No repertório, músicas do primeiro disco, que conta com a regravação de "O amor está no ar" de Chico da Silva e três canções do compositor e produtor, Carlos Gomes (Meu teremim, Malungos e África e sua nobreza) com quem Jéssica tem parcerias premiadas em festivais pelo Brasil.

O show contou com participações especiais de Antonio Bahia e Anny Samara, criança que representou Jéssica na infância. A artista assinou a Direção Artística e Executiva do projeto.

*Com informações da assessoria

