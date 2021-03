Exposição abre comemorações dos 95 anos do poeta Thiago de Mello

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Em homenagem ao poeta amazonense Thiago de Mello, a Prefeitura de Manaus lançou, na manhã desta quinta-feira (4), a exposição virtual “Thiago de Mello 95 anos de vida, poesia e amor por Manaus”.

O conteúdo está disponível no portal Vida e Cultura, pelo link vidaecultura.manaus.am.gov.br.

A exposição marca o início das atividades promovidas pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e pelo Conselho Municipal de Cultura (Concultura) que ocorrerão este mês, em comemoração aos 95 anos do poeta, celebrados no dia 30 de março.

Nascido em Barreirinha, Thiago de Mello conquistou reconhecimento nacional e internacional, tornando-se um dos mais expressivos poetas contemporâneos do país.

É autor de livros reconhecidos mundialmente, como “Faz escuro, mas eu canto”, “Silêncio e palavra”, “Manaus, amor e memória”, entre outros. Além de escritor, exerceu o jornalismo e serviu no Itamaraty como adido cultural no Chile, onde cultivou uma grande amizade com Pablo Neruda e Salvador Allende.

“A Manauscult e o Concultura abraçaram a ideia dessa justa e merecida homenagem ao poeta Thiago de Mello pelos seus 95 anos. Esse projeto foi levado ao conhecimento do prefeito David Almeida, que teve a sensibilidade de comemorar esta data com essas ações. Esta é uma forma também de celebrarmos, em vida, o principal poeta da atualidade, e que muito nos honra em ser amazonense e ter uma história internacionalmente consolidada. Thiago de Mello, na minha concepção, é um imortal da poesia”, destacou o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

O presidente do Concultura, professor Tenório Telles, ressaltou que o mês de março será marcado pela poesia de Thiago e que as celebrações se encerrarão no dia do aniversário do poeta na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Paralelo a isso, a “vida e cultura” do escritor estarão presentes nas ruas da cidade em peças publicitárias saudando Thiago.

“Thiago é um artista múltiplo na sua abordagem poética. Ele trabalhou na sua obra diversos temas. A preocupação social, a preocupação com a liberdade, o amor, o meio ambiente, a natureza, a metafísica e o sentido da vida. Ao longo desses 95 anos, viveu inúmeras experiências, a luta pela liberdade do Brasil e o exílio político. Nos dias de hoje, a poesia de esperança do Thiago de Mello tem o papel de ajudar a resgatar a humanidade e a esperança das pessoas. Esta homenagem é um grande presente à população de Manaus”, salientou Telles.

A exposição

Disponível em plataforma digital, a exposição virtual “Thiago de Mello 95 anos de vida, poesia e amor por Manaus” reúne acervos pessoais e públicos do poeta. São registros fotográficos, obras, entrevistas, homenagens, versos e poemas disponíveis ao leitor.

Já no Museu da Cidade de Manaus, localizado no Centro Histórico, o poeta possui uma exposição permanente em sua homenagem. O espaço está fechado ao público por conta da pandemia da Covid-19.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Jeferson Mariano lançará 'Algoritmo' nas plataformas digitais

SEC chama contemplados na Lei Aldir Blanc para adequar propostas