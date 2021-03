Memórias marcam um mês da perda de Zezinho Corrêa

Zezinho Corrêa é um dos maiores nomes da cultura amazonense | Foto: Divulgação

Manaus – Uma pessoa de riso fácil, com um forte senso de justiça e um carisma sem igual, sempre atenciosa e que realmente nasceu para ser artista. É assim que as pessoas próximas de Zezinho Corrêa descrevem o cantor que deixou a cultura amazonense de luto. Neste sábado (6) completa um mês que o Brasil registrou, com tristeza, a perda do homem que representou a alegria e a força da cultura popular.

Mas, muito além da trajetória de peso que ele carrega como vocalista da banda Carrapicho e de todas as contribuições para a música e o teatro, Zezinho Corrêa significou uma base para diversos artistas locais. Kid Mahall foi um deles.

Durante o período que Corrêa estava internado, o ator e humorista ainda o homenageou com a campanha “Volta Zezinho”, que reuniu admiradores do cantor para desejar forças na luta contra a Covid-19, principalmente em um período que ele constantemente era alvo de Fake News.

Zezinho Correa e Kid Mahall nos anos 90 | Foto: Arquivo pessoal

Com trechos da canção “Fica Comigo”, a iniciativa chegou até Zezinho Corrêa, e emocionou o artista, segundo relembrou Kid Mahall. “Ele ainda estava consciente, mesmo medicado, mas, quando assistiu ao vídeo, ficou com lágrimas nos olhos e conseguiu falar ‘agradeça’ ao sobrinho, que nos repassou a mensagem”.

Registro em vida

O jornalista, amigo de Zezinho Corrêa e autor da obra “Eu quero é Tic, Tic, Tac!”, Fabricio Nunes, revelou que, com a publicação que registrou a vida dele além do Carrapicho, o cantor sentiu- se realizado.

“Na véspera de Natal, as edições impressas chegaram e eu levei para ele. Antes de tudo isso acontecer, ele andava com o livro ‘para cima e para baixo’, ainda fez questão de entregar para várias pessoas. Ele estava muito feliz”, confirmou o escritor.

Lançamento do livro "Eu quero é Tic, Tic, Tac!" | Foto: Reprodução/Instagram

Zezinho Corrêa acompanhou toda a execução do livro, e vibrou quando o projeto foi aprovado na Lei Aldir Blanc. De acordo com Fabricio Nunes, ele não só leu toda a obra, como se emocionou com a homenagem.

“Foi muito especial, e ainda está sendo muito especial para mim. De certa forma, eu eternizei a vida dele. Daqui uns anos, quando se perguntarem quem é o Zezinho, vão saber que não foi somente a banda Carrapicho”, disse.

No livro, o escritor fala sobre a trajetória de Zezinho no Sesc, grandes shows, a paixão pela música, a infância e a família do artista. Esses últimos, ele defende que foram os fatores que originaram toda a personalidade magnética de Corrêa.



Zezinho, em sua participação no espetáculo de Natal da Secretaria de Cultura e Economia Criativa | Foto: Michael Dantas/Secom

“Ele era uma pessoa que ria muito, sempre atencioso com todo mundo. A base da família dele era essa, o respeito e o diálogo estavam presentes em tudo”, comenta Fabricio Nunes, citando trechos do livro “Eu quero é Tic, Tic, Tac!”.

Com planos de dar continuidade em outros projetos de homenagem, o jornalista revela, ainda, que outros livros e documentários podem continuar o registro da vida de Zezinho Corrêa.

Memórias

Zezinho Corrêa e Kid Mahall dividiram muitas memórias durante a vida de ambos, principalmente enquanto o cantor seguia carreira no Sesc Amazonas – onde eles se conheceram, no final dos anos 70.

Zezinho Correa partiu aos 69 anos | Foto: Divulgação

“Eu era comerciário, e sempre ia almoçar no Sesc. Desde esse tempo, eu já percebia o carinho e o respeito com que ele tratava as pessoas. Um tempo depois, nos anos 90, agora em um grupo de teatro, o Zezinho me convidou para compor a equipe de trabalho do Sesc”, contou Kid Mahall sobre a oportunidade que recebeu do cantor.

A admiração por Zezinho Corrêa, segundo o ator, sempre existiu, mesmo enquanto ele observava de longe. Acompanhando o início do Carrapicho, Kid Mahall era um fã do artista quando começaram a trabalhar juntos, e, inclusive, liderou um fã-clube da banda.

“Mesmo sendo meu chefe, ele nunca agiu, digamos assim, como chefe. Zezinho era um amigo, um irmão. Ele era um garoto brincalhão na maioria das vezes, uma pessoa alegre e cheia de vida, mas sabia ter seriedade quando o momento mandava. Sempre foi muito justo”, afirmou.

Uma das primeiras formações da banda Carrapicho | Foto: Arquivo pessoal

Perda

“Hoje, a batida do tambor se calou”. É com essa mensagem que a família de Zezinho Corrêa finalizou uma nota confirmando a morte do cantor, no dia 6 de fevereiro. Aos 69 anos, ele não resistiu às complicações da Covid-19 e deixou um legado inestimável para a cultura amazonense.

A comoção levou artistas e figuras públicas a compartilharem mensagens em homenagem ao vocalista do grupo Carrapicho, que foram além das palavras. Em Manaus, um projeto propõe mudar o nome do Anfiteatro da Ponta Negra, localizado no Complexo Turístico da Ponta Negra, na zona oeste da cidade, para o Anfiteatro Zezinho Corrêa.

Um novo edital de fomento à cultura da Prefeitura de Manaus também busca honrar a memória do cantor de “Tic Tic Tac”. O Edital Prêmio Manaus Zezinho Corrêa 2021 deverá ser lançado na primeira quinzena do mês de março e estará dividido em nove categorias, sendo o primeiro de fomento a projetos artístico-culturais.

Zezinho Corrêa durante apresentação na Ponta Negra | Foto: Ingrid Anne/Manauscult

Com projetos, iniciativas e campanhas, familiares e amigos também prestam homenagem ao artista. Mas, em silêncio, outros homenageiam a vida de Zezinho Corrêa, mantendo firme o legado e a memória do artista pelos anos que virão.

Leia mais:

Zezinho Corrêa será homenageado em edital de cultura da Prefeitura

Relembre trajetória de peso do vocalista do Carrapicho, Zezinho Corrêa