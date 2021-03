Filmes de cineastas amazonenses serão exibidos neste sábado (6)

A primeira mostra a ser exibida será a de Anderson Mendes, com o documentário “O Picolé do Aranha” | Foto: Divulgação

Manaus - O “Cine Sem Sair de Casa”, passará a exibir filmes de cineastas amazonenses a partir deste sábado (6)), às 19h, no Facebook da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas. Iniciado em 2020, o projeto exibiu apenas obras do dramaturgo Sérgio Cardoso, sobre artistas e personalidades amazonenses que marcaram a trajetória cultural e social do estado.

Os filmes foram autorizados pelos cineastas, que já participaram de mostras no Cineteatro Guarany, organizadas pelo Cineclube de Arte da secretaria. A primeira mostra a ser exibida será a de Anderson Mendes, com os documentários “O Picolé do Aranha” e “A Incrível História de Coti: o Rambo do São Jorge”.

Em “Picolé do Aranha”, o espectador conhece Ney Valente, que depois de passar por um divórcio resolve vender picolés vestido de Homem-Aranha, diariamente, pelas ruas do bairro Cidade Nova.

Os filmes foram autorizados pelos cineastas, que já participaram de mostras no Cineteatro Guarany | Foto: Divulgação

Já no premiado “O Rambo do São Jorge”, conhecemos Aldenir Coti, que ganha a vida como serralheiro, mas que desejava realizar um grande sonho, ser o protagonista de “Rambú”, filmes que fazem paródia do famoso personagem interpretado por Sylvester Stallone. O filme foi vencedor do grande prêmio e também do júri popular no Amazonas Film Festival de 2007.

O filme foi vencedor do grande prêmio e também do júri popular no Amazonas Film Festival de 2007. | Foto: Divulgação

“Uma iniciativa dessa é muito importante, porque leva cultura, informação e entretenimento ao público num período como esse de pandemia, onde as pessoas não podem mais ir em festivais e mostras. Também valoriza personagens que são da nossa terra, histórias de vida de pessoas muito queridas em nossos bairros, além de valorizar os nossos produtores audiovisuais”, declara Anderson Mendes.

Serão exibidas também mostras de cineastas como Erismar Fernandes, Moacy Freitas e Jairo Freitas, Dina Silve, entre outros.

‘Cine Sem Sair de Casa’

Com início em 2020, o projeto “Cine Sem Sair de Casa” disponibiliza um catálogo de mais de 20 filmes no Facebook da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam), roteirizados e dirigidos por Sérgio Cardoso. Entre os destaques estão documentários sobre os artistas Óscar Ramos, Joaquim Marinho e Jair Jacqmont, além personalidades do esporte como Carlos Zamith.

Neste ano, em nova temporada, que teve início no dia 30 de janeiro, já foram exibidos os documentários “Edney Azancoth – Memórias de Actor Amazonense”, “Ventríloquo Oscarino e seu boneco Peteleco”, “Jandr Reis – Abstração da Flora Amazônica”, “O Inesquecível Mário Jorge Bittencourt” e “Pepeta - Coração de Campeão”.

Os filmes podem ser acessados no Portal da Cultura e em uma lista de reprodução disponível no Facebook .

*Com informações da assessoria





Leia mais

Lei Aldir Blanc: mais de 4 milhões distribuídos em Manaus

Trajetória do artista plástico Jandr Reis é tema de documentário