Sesc AM abre novas vagas para cursos gratuitos de música

Manaus - O Sesc Amazonas abriu novas vagas para o Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), nos cursos de flauta doce, banda marcial e canto coral para crianças, jovens e idosos. As inscrições no processo seletivo do PCG para o preenchimento das vagas gratuitas deverão ser realizadas pelo site ou aplicativo Sympla de 7 a 15 de março.

Após o ato da inscrição e o recebimento do e-mail de confirmação de inscrição nessa plataforma, deverão ser enviados os seguintes documentos para o e-mail – [email protected]: Cartão Sesc legível e atualizado; Carteira de Trabalho original (de todos os membros da família maiores de 18 anos); CPF do candidato; Certidão de nascimento ou RG do candidato; Documentos de identificação dos pais ou responsável legal e comprovante de residência atualizado.

As vagas destinam-se preferencialmente aos comerciários e seus dependentes e aos estudantes da Educação Básica da rede pública, todos de baixa renda – cuja renda familiar mensal não ultrapasse o valor de três salários mínimos nacionais.

Os resultados serão divulgados no site do SESC-AM .

*Com informações da assessoria

