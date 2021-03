Godzilla vs Kong: Monstros se encaram em novos cartazes do filme

| Foto: Divulgação

Um dos filmes mais esperados do ano, Godzilla vs Kong ganhou dois novos cartazes que mostram os monstros titulares se encarando. Com estreia marcada para o próximo dia 25 de março, o filme é um dos mais esperados de 2021.

Segundo a sinopse oficial de Godzilla vs Kong, em um tempo em que monstros andam pela Terra, a luta da humanidade pelo seu futuro coloca Godzilla e Kong em uma rota de colisão que mostrará as duas forças mais poderosas da natureza se chocando em uma espetacular batalha que sempre será lembrada.

Enquanto a Monarch embarca em uma missão perigosa em um terreno desconhecido e descobre pistas sobre a origem dos Titãs, uma conspiração dos humanos ameaça varrer as criaturas, boas e ruins, da face da Terra para sempre.

