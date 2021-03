Após sucesso na Netflix, 'O Gambito da Rainha' pode virar musical

| Foto: Divulgação

“O Gambito da Rainha”, minissérie de sucesso na Netflix, deve se tornar um musical da Level Forward nos próximos anos. Nesta semana, a empresa adquiriu os direitos de palco do romance de Walter Tevis, que inspirou a história que foi às telas.



Originalmente publicado em 1983, "O Gambito da Rainha" conta a história de uma garota prodígio do xadrez, que luta contra o vício em uma jornada improvável para se tornar a número 1 do mundo. Ainda não há detalhes sobre a equipe criativa por trás do musical, elenco ou por quais cidades a produção será exibida, ainda que Nova York ou Londres sejam apostas seguras.

Essa não é a primeira vez que uma obra de Walter Tevis será levada aos palcos. O Homem que Caiu na Terra, seu livro de 1963, serviu como base para o musical Lazarus, inspirado pelas músicas de David Bowie (que, por sua vez, protagonizou a adaptação cinematográfica do romance, em 1976).

A minissérie de O Gambito da Rainha está disponível no catálogo da Netflix. Enquanto não há discussões sobre uma segunda temporada, a atriz Anya Taylor-Joy afirmou que gostaria de ver a protagonista Beth Harmon como mãe numa possível leva inédita de episódios.

