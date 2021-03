‘Falcão e o Soldado Invernal’: saiba tudo sobre a nova série da Marvel

Os atores Anthony Mackie e Sebastian Stan como protagonistas em Falcão e o Soldado Invernal | Foto: Reprodução/Disney

Manaus – Falcão e o Soldado Invernal, a mais nova série do universo Marvel, deve chegar ao serviço de streaming da Disney no próximo dia 19 de março. A trama dos dois personagens mais presentes na trajetória do Capitão América ganha mais destaque nessa nova produção e marca a continuidade da gigante dos quadrinhos nessa nova era de séries.

O presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, já afirmou que as séries disponíveis no Disney+ serão realmente importantes para essa nova fase da Marvel nos cinemas. No entanto, enquanto já sabemos que WandaVision e Loki estarão diretamente ligadas ao novo filme do Doutor Estranho, ‘Doctor Strange and the Universe of Madness’, o impacto de Falcão e o Soldado Invernal em todo o conjunto ainda é desconhecido.

WandaVision, séria protagonizada por Wanda e Visão, lançou seu episódio final na última sexta (5) | Foto: Reprodução/Disney

Segundo a sinopse já divulgada, a trama vai se passar após os eventos de Vingadores: Ultimato, onde “Sam Wilson/Falcão (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldado Invernal (Sebastian Stan) se juntam em uma aventura global que testa suas habilidades e sua paciência”. Também foi confirmado, ainda em 2019, que o ator Daniel Bruhl retornaria ao papel de Barão Zemo, personagem que apareceu pela primeira vez em ‘Capitão América Guerra Civil’.

Barão Zemo

Barão Zemo apareceu pela primeira vez em Guerra Civil | Foto: Reprodução/Disney

Após o lançamento do primeiro trailer oficial da série no Super Bowl, muitas teorias foram criadas junto a muita expectativa sobre os possíveis vilões. O grande destaque e que se mostra ser o principal antagonista da trama é Barão Helmut Zemo, atuando de forma mais direta desta vez após sua falha tentativa de separar os Vingadores.

Sua história começa ainda em Vingadores: Era de Ultron, quando Sokóvia é destruída e ele perde toda a sua família em meio a atuação dos heróis na cidade. Já que Tony Stark foi o responsável por criar o robô supervilão, Zemo culpa a equipe e tenta os destruir de dentro para fora, criando um conflito entre a relação de Rogers e Barnes com os demais Vingadores, culminando em Guerra Civil.

Em Guerra Cvil ele foi responsável por ajudar a separar os heróis | Foto: Reprodução/Disney

Em uma cena no trailer ele pode ser visto junto a um memorial de Sokovia e ao fundo, em narração, diz “Não se pode permitir que super-heróis existam”, nos deixa especular que seu retorno vai direto para o ataque, não mais agindo pelos bastidores.

Agente Americano

Imagens vazadas do set de gravação mostram o traje do personagem | Foto: Divulgação

Outro personagem que ganhou atenção logo nos trailers foi John Walker, interpretado por Wyatt Russel. Nos quadrinhos Walker é conhecido como o Agente Americano, uma figura criada pelo governo dos EUA para substituir a figura do Capitão América, dizendo ser “o verdadeiro protetor dos ideais americanos”, porém extremamente violento. Anos depois ele chegou a se tornar uma espécie de anti-herói, entrando em grupos como Os Vingadores da Costa Oeste e à Força Tarefa. Sua última aparição foi justamente após um embate contra Sam Wilson, que havia assumido o manto do Capitão América.

No trailer de Falcão e o Soldado Invernal, ele aparece com um traje muito semelhante ao de Rogers, mas rodeado de fogos de artificio e dançarinas, como nos anos 1940, algo que Steve sempre detestou.



| Foto: Reprodução/Disney

A figura atiçou a curiosidade dos fãs justamente por ainda não confirmar qual a real intenção do personagem. Seria o Agente Americano alguém enviado pelo governo contra a sua vontade para manter a figura do Capitão América ou realmente ele está tentando roubar o manto dado a Sam Wilson? Ainda veremos.

Entre companheirismo e ódio

Tanto Bucky Barnes quanto Sam Wilson possuem histórias de vida marcadas por traumas no MCU | Foto: Reprodução/Disney

Se separadamente, Bucky Barnes e Sam Wilson não tiveram um desenvolvimento mais profundo no Universo Cinematográfico da Marvel, juntos parece que haverá muito pano para manga. Já em Capitão América: Guerra Civil, vimos uma pequena rixa entre ambos que parece ser cenário perfeito para o típico humor Marvel ser aproveitado na série. Entre os fãs, no entanto, se espera que isso não seja tudo.

Tanto Bucky Barnes quanto Sam Wilson possuem histórias de vida marcadas por traumas no MCU. Isso, no entanto, sempre foi abordado de forma superficial, como a tortura e experimentos feitos em Barnes ou completamente esquecidos, como o impacto da perda de amigos mortos em guerra, na vida de Wilson.

Além de Anthony Mackie e Sebastian Stan como protagonistas, Daniel Bruhl como Barão Zemo e Wyatt Russel de Agente Americano, a atriz Emily Van Camp retorna no papel de Agente 13. A atriz Adepero Oduye (12 Anos de Escravidão), Desmond Chiam (Now Apocalipse) e Miki Ishikawa (The Terror) também foram confirmados, mas ainda não tiveram seus papeis revelados.





