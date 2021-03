Confira as estreias mais esperadas em 2021 no cinema

Viúva Negra, 007, Um Lugar Silencioso 2 e A Menina Que Matou Os Pais são alguns dos filmes mais aguardados | Foto: Divulgação

Manaus - Diversas estreias foram adiadas e muitos filmes ainda não receberam data de lançamento devido à pandemia, mas esses longas já estão sendo muito aguardados pelo público. Confira os destaques que o EM TEMPO selecionou para as telonas em 2021:

O Esquadrão Suicida 2 - 6 de agosto

Após não agradar ao público com O Esquadrão Suicida, a sequência que será lançado em 2021, definido para ser distribuído pela Warner Bros Pictures, pretende ser independente de Esquadrão Suicida e o décimo filme no Universo Estendido DC.

O nome oficial ainda não foi revelado, mas segundo o diretor e roteirista James Gunn, a sequência não será uma continuação de O Esquadrão Suicida, e sim uma continuação dos quadrinhos baseado na equipe de anti-heróis de mesmo nome da DC Comics.

A Menina Que Matou Os Pais e O Menino que Matou Meus Pais

Cartaz do filme | Foto: Divulgação

Estreia: a ser definida

Os filmes que exploram os dois pontos de visto do caso Von Richthofen e que estavam com lançamento previsto para o ano passado, causaram muitos comentários e curiosidade ao anunciar não uma, mas duas obras a partir dos autos do processo que chocou o Brasil.

Apesar de ainda não ter uma data oficial revelada, a Galeria Distribuidora, responsável pelo lançamento dos filmes, anunciou que “deste ano não passa”.

Os dois filmes terão lançamento no mesmo dia, com 80 minutos de duração cada, uma experiência inédita no cinema. Um será a versão de Daniel Cravinhos e o outro expõe a versão de Suzane Von Richthofen.

Um Lugar Silencioso 2

Cena de Um Lugar Silen | Foto: Divulgação

Estreia: 28 de maio

Com estreia original para 19 de março, a sequência de Um Lugar Silencioso também deixou um grande público na espera, principalmente após ser adiado para setembro do mesmo ano, e novamente para abril de 2021.

O primeiro filme mostra uma família que precisa se manter em completo silêncio para sobreviver a criaturas guiadas pelo som.

Na sequência, a família precisa enfrentar os terrores do mundo exterior enquanto luta pela sobrevivência em silêncio. Forçados a se aventurar no desconhecido, eles percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças no caminho.

Viúva Negra

Cartaz do filme | Foto: Divulgação

Estreia: maio

Mesmo com o sucesso de lançamentos on-line, a Disney não cogitou levar Viúva Negra para fora das telonas, e marcou a estreia exclusiva nos cinemas.

Em Viúva Negra, após o nascimento, Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) é dada à KGB, que a prepara para se tornar uma agente definitiva. Quando a URSS rompe, o governo tenta matá-la enquanto a ação se move para a atual Nova York, onde ela trabalha como freelancer.

007: Sem Tempo para Morrer

Cartaz do filme | Foto: Divulgação

Estreia: 2 de abril



Acompanhando a onda dos filmes adiados pela pandemia, 007 passou de um dos mais aguardados de 2020 para um dos mais aguardados de 2021. O 25º filme da franquia de James Bond teve a estreia original, em abril do ano passado, empurrada para abril deste ano.

Último filme com Daniel Craig na pele do protagonista, em 007 - Sem Tempo Para Morrer, Bond deixou o serviço ativo e está desfrutando de uma vida tranquila na Jamaica. A paz não dura muito quando o velho amigo Felix Leiter, da CIA, aparece pedindo ajuda.

A missão de resgatar um cientista sequestrado acaba sendo muito mais traiçoeira do que o esperado, levando Bond à trilha de um vilão misterioso armado com uma nova tecnologia perigosa.

Marighella

Seu Jorge e Wagner Moura em cena do filme | Foto: Divulgação

Estreia: 14 de abril

Três anos após a estreia mundial no Festival de Berlim, Marighella aguarda estreia para 2021. O filme acompanha os últimos anos do homem assassinado pela ditadura militar e que deixou um legado que se estendeu por diversas gerações.

Com Wagner Moura pela primeira vez como diretor e com Seu Jorge, Bruno Gagliasso e Adriana Esteves no elenco, o filme foi aplaudido de pé em Berlim.

Godzilla vs Kong

Estreia: 25 de março

Um dos filmes mais esperados do ano, Godzilla vs Kong ganhou dois novos cartazes que mostram os monstros titulares se encarando.

Segundo a sinopse oficial de Godzilla vs Kong, em um tempo em que monstros andam pela Terra, a luta da humanidade pelo seu futuro coloca Godzilla e Kong em uma rota de colisão que mostrará as duas forças mais poderosas da natureza se chocando em uma espetacular batalha que sempre será lembrada.

