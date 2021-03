Veja a receita de pudim de panela de pressão que fica pronto em 10 min

A receita é fácil | Foto: Reprodução

Um pudim de leite condensado na panela de pressão pode ser a mudança na sua vida quando o assunto é fazer uma sobremesa. Veja como pode ser feito:

Ingredientes para o pudim:

3 ovos

1 lata de leite condensado

Leite comum – mesma medida da lata de leite condensado

1 colher de sobremesa de amido de milho ou 1 colher sopa de leite em pó

Ingredientes para a calda:

1 xícara de açúcar comum

50ml de água ou meia xícara

Modo de preparo:

Calda:

Em uma panela, coloque o açúcar e acrescente a água em fogo baixo. Então, sem mexer, deixe caramelizar até chegar ao ponto de cor guaraná.

Em seguida, desligue o fogo e utilize a calda imediatamente e caramelize a forma onde colocará o pudim.

Pudim: Pudim de panela de pressão

A forma precisa ser menor que a panela de pressão

Por fim, bata os ovos inteiros ao leite condensado, o leite comum e o amido de milho no liquidificador por aproximadamente 3 minutos, ou até que todos os ingredientes estejam bem misturados.

Em seguida, coloque a mistura em uma forma apropriada para pudim. Por fim, tampe a forma com papel alumínio.

*Obs.: teste com antecedência se a forma cabe na boca de sua panela de pressão – ela deve ser menor que a panela.

Em seguida, após colocar a mistura na forma untada com a calda e cobrir com papel alumínio, coloque na panela de pressão com 2 xícaras de chá de água e leve ao fogo médio.

Então, deixe cozinhar por 10 minutos após a panela pegar a pressão. Em seguida, passados os 10 minutos de pressão, desligue o fogo e teste com um palito para verificar o cozimento.

Por fim, leve o pudim para a geladeira até gelar e desenforme na hora de servir.

Dicas

Para um pudim mais furadinho, bata por mais tempo no liquidificador. Quanto mais bater, mais aerado ele fica. Se você não gosta do cheiro do ovo, pode evitar passando as gemas em uma peneira antes de adicionar à receita.

Prontinho! Super prático, né? Tente em casa.

