Espetáculo ‘Quem Casa, Quer Casa’ é apresentado on-line neste sábado

| Foto: Tamiris Lima

Os amantes de teatro terão a oportunidade de assistir ao vivo e sem sair de casa o espetáculo “Quem Casa, Quer Casa”, dirigido pela produtora cultural Ana Cláudia Motta. Com texto adaptado da obra do escritor brasileiro Martins Pena – considerado o pai da comédia de costumes no Brasil –, a performance teatral será transmitida de forma gratuita neste sábado (13), a partir de 17h, no canal do Youtube e no Facebook da Associação ArtBrasil.

A exibição ao vivo da peça acontece diretamente do Buia Teatro, um dos parceiros do projeto junto ao Casarão de Ideias e ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações do Estado do Amazonas (Sinttel/AM).

“Desta vez, iremos atuar sem plateia. É claro que o ‘calor’ e a participação do público são essenciais para o artista, mas essa foi a forma que encontramos para estar mais perto deles com segurança neste período tão desafiador, por conta da pandemia do novo coronavírus, e, ao mesmo tempo, incentivar o nosso setor cultural”, explica Ana Cláudia.

De acordo com ela, a live é só uma das etapas do projeto “Quem Casa, Quer Casa – Da Dramaturgia à Cena: Quando as mazelas humanas ultrapassam os séculos”, contemplado pelo Prêmio Feliciano Lana 2020/Lei Aldir Blanc, do Governo do Amazonas – por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Amazonas (SEC/AM) –, em parceria com o Governo Federal.

| Foto: Douglas Rodrigues

“A programação ainda conta outras atividades interessantes, como entrevistas com os atores, imagens dos bastidores do espetáculo e mais uma série de videoaulas sobre Comédia de Costumes em território brasileiro”, detalha.

Na próxima segunda (15), às 19h, os telespectadores poderão acompanhar um debate descontraído e exclusivo com o elenco pela plataforma Zoom (encurtador.com.br/bjzK5).

E, a partir do dia 30 deste mês, terão acesso no canal do Youtube da Associação ArtBrasil a segunda parte das videoaulas sobre Comédia de Costumes no Brasil com o ator, dramaturgo e diretor teatral Jorge Bandeira, que também é Historiador e professor de Teatro na Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Em dezembro do ano passado, seis aulas já haviam sido disponibilizadas aos apaixonados pelo gênero.

Conforme a atriz e diretora do espetáculo, as novas videoaulas envolverão um paralelo entre o estilo e a peça “Quem Casa, Quer Casa”. “Assim como da vez anterior, o link entre a comédia de costumes e a realidade social brasileira será explorado nesta nova série, mas com um adendo: Jorge Bandeira irá fazer uma decupagem do espetáculo, fazendo a relação com o gênero do teatro brasileiro”, pontua.

| Foto: Tamiris Lima

Confusão e Risos

O espetáculo conta a história de uma família que vive entre ‘tapas e beijos’: Fabiana é casada com Nicolau e mãe de Olaia (que se casou com Eduardo) e Sabino (que se casou de Paulina). Por falta de condições financeiras, ambos foram morar na casa da mãe com os cônjuges, não demorando muito para que a convivência vire um inferno.

Paulina, nora de Fabiana, tem personalidade forte e quer mandar na casa mais do que a sogra, enquanto o genro Eduardo sonha em ser um grande tocador de rabeca/violino, passando o dia tocando ao invés de procurar trabalho. Já o marido de Fabiana só se dedica à igreja e sequer tem pulso firme na criação dos filhos. Assim, arma-se uma rede de intrigas que impulsionam a trama e fazem desta obra uma das comédias mais famosas de Martins Pena, conhecido por retratar a sociedade brasileira de sua época, com suas virtudes e vícios.

| Foto: Tamiris Lima

“Com certeza, ele nunca imaginou que sua análise perpassaria a fronteira do tempo e se encaixaria perfeitamente no Brasil de qualquer época”, destaca Ana Cláudia.

O elenco da peça é formado por ela, interpretando Fabiana, por Gomes de Lima (Nicolau), Magda Loiana (Paulina), Raphael Frota (Sabino), Denise Lima (Olaia), Carlos Eduardo (Eduardo) e Rivaldo Monteiro (Anselmo). Além dos atores, a composição da peça inclui o maestro, compositor e produtor musical Paulo Marinho (trilha sonora), Rivaldo Monteiro (que assina a cenografia e a adereçagem e também faz parte do elenco) e Diego Lima (responsável pela iluminação).

Serviço 1

O quê: Espetáculo “Quem Casa, Quer Casa”

Quando: sábado (13), a partir de 17h

Onde: Canal do Youtube (link) e Facebook da Associação ArtBrasil

*Serviço 2*

O quê: Debate com elenco do “Quem Casa, Quer Casa”

Quando: segunda (15), a partir de 19h

Onde: Zoom ( encurtador.com.br/bjzK5 )

Ficha Técnica

Texto original: Martins Pena

Adaptação do texto: Ana Cláudia Motta

Direção da peça: Ana Cláudia Motta

Elenco:

Ana Cláudia Motta (Fabiana)

Gomes de Lima (Nicolau)

Magda Loiana (Paulina)

Raphael Frota (Sabino)

Denise Lima (Olaia)

Carlos Eduardo (Eduardo)

Rivaldo Monteiro (Anselmo)

*Com informações da assessoria

