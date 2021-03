Higor Filho lança quarto CD em comemoração aos 35 anos de carreira

| Foto: Divulgação

Em comemoração aos mais de 35 anos carreira, o músico amazonense, Higor Filho, lança o seu quarto CD, denominado “Diversos 35 anos”. A obra foi contemplada pela lei Aldir Blanc-Feliciano prêmio Feliciano Lana fomentado pela Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC).

Higor iniciou a carreira artística na década de 80, se apresentando em bares e restaurantes de Manaus.

A obra “Diversos 35 anos” é um novo trabalho com o primeiro edital cultural aprovado. O CD traz na essência o sentimento e a experiência de um artista regional que por onde passa encanta as pessoas e os transforma em fãs.

“Diversos 35 Anos”

Com uma cadência de Música Popular Amazonense (MPA) e Música Popular Brasileira (MPB), o CD é composto por dez canções. O projeto contém duas composições próprias, além de canções de outros compositores regionais, tais como Nicolas Junior, Cileno Conceição, Eliberto Barroncas e Moady Braga, produção de Cileno Conceição e pre produção Fátima Victor.

“É como ter um sonho meu realizado, eu que tanto andei e cantei cantei por esse Brasil em especial aqui em Manaus. Ter meu trabalho reconhecido e premiado por este edital público que incentiva e preserva os artistas de raízes é muito bom...” destaca Higor.

| Foto: Divulgação

O CD “Diversos 35 anos”, teve seu show de lançamento que seria no Teatro Amazonas e outros duas apresentações adiadas em respeito à vida, por causa da Covid-19. Mas espera a orientações das autoridades e da SEC para realização dos espetáculos, que pode ter o formato modificado.

“Higor Filho”

Nascido no município de Beruri, Francisco Monteiro Filho, começou a cantar e tocar violão muito cedo. Ele se interessou pela MPB e MPA, em especial por músicas nordestinas. Iniciou os estudos na música em 1981 com a pianista portuguesa Eva Cury. O cantor já participou do festival de Música do SESC.

Gravou quatro CDs ao longo de sua carreira, fez turnês pelo interior do Estado. Foi ao Rio de Janeiro, onde morou por dois anos e voltou para suas origens e continuou a cantar. Higor possui uma qualidade vocal incrível, aliada a uma cuidadosa interpretação e sensibilidade musical.

O projeto “Diversos 35 anos” está disponível para quem quiser ouvir no “Sua Musica”, no endereço https://cutt.ly/zzQZ8yL . O Sua Música é a maior plataforma de conteúdo de música brasileira, onde artistas lançam seu repertório grátis para milhões de ouvintes.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Coletivo 333 ganha prêmio nacional com Poetas no Esgoto 3

Espetáculo ‘Quem Casa, Quer Casa’ é apresentado on-line neste sábado