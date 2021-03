Serenatas embalam vidas de amazonenses durante pandemia

| Foto: Divulgação

“A música embala a vida e a gente tem trilha sonora pra tudo”. É assim que Cleslley Rodrigues resume a ideia de fazer uma serenata de amor para sua esposa como presente de aniversário de casamento. Com a pandemia, o dinheiro ficou curto e com as restrições de biossegurança não foi possível viajar. Carol Martins, José Jonas Júnior e Neto Armstrong são os músicos responsáveis por proporcionar momentos singulares por meio da música.

“Apesar das incertezas diante da recessão global causada pela pandemia do coronavírus, há espaço para empreender, pois podem surgir outras oportunidades para atender novas demandas e se alinhar aos novos hábitos de consumo", explica a cantora Carol Martins, conhecida no meio musical por ser Solista do Festival Amazonas de Ópera

Carol conta ainda que no ano passado, tiveram a ideia de fazerem as serenatas, dentro dos protocolos de segurança, mantendo a distância e atenderam muitos clientes, das sacadas dos seus apartamentos, por exemplo. "Foi uma maneira de voltarmos às atividades, pois o setor de eventos foi e está sendo muito atingido", explicou.

Cleslley concorda e diz que foi atendido com excelência pela Symphoniae, nome artístico do trio de músicos. “A ideia de fazer a serenata foi porque sou um apaixonado pela minha esposa. Com a pandemia e com o dinheiro curto, não conseguimos viajar. Eu estava preocupado porque sempre gosto de surpreendê-la. Após o relaxamento das medidas, me perguntei: ‘por que não levá-la a um restaurante e prestar essa homenagem?’ Então procurei a Carol por meio de outros amigos que já haviam contratado o trio para um casamento ”, conta.

Os músicos da Symphoniae sempre planejam os mínimos detalhes. “Buscamos conhecer mais sobre nossos clientes, para montar um repertório personalizado, de acordo com características e gostos deles. Com o casal, foi fácil e prazeroso. Escrevi a história deles e durante a apresentação, recitei. Foi muito emocionante, realmente”, explica Carol, que reúne 20 anos de carreira, 18 destes cantando em casamentos.

Sobre a reação da esposa, Cleslley conta entusiasmado. “Se ela gostou? Ela adorou! Eu e minha esposa temos música para tudo. Para pedir desculpas, para discutir relação, para fazer uma declaração, a música está sempre presente na nossa vida. Com certeza, quero fazer surpresas assim outras vezes. Ficamos apaixonados pelo trabalho, voz doce e instrumentistas excepcionais. Inclusive, amigos meus já pediram a indicação”, dispara.

Aos 18 anos de carreira, o violinista José Jonas Júnior acrescenta que seu instrumento dá o toque de romantismo, que ocasiões como esta merecem. “O violino não é um instrumento muito comum em eventos casuais. Ele encanta pela sonoridade logo de cara. Trilhas de filmes, músicas marcantes e momentos românticos são marcados pelo timbre desse instrumento. Por isso, queremos também democratizá-lo”, diz o mestre em música e especialista em violino, pela Escola Superior de Artes Aplicada do Instituto Político de Castelo Branco, em Portugal.

Reinventar

A Symphoniae Produções Musicais surgiu de uma ideia de três amigos que querem fazer o diferencial em eventos. Por estarem na estrada como freelancers há alguns anos, tocando em eventos, shows, casamentos, a ideia de oferecer algo a mais para o cliente, além do convencional, se consolidou. “O diferencial inicia a partir da primeira abordagem aos clientes, repertório, formações para as cerimônias, até o figurino. Começamos a usar suspensórios, camisas de outras cores e coletes. Logo virou tendência de inspiração para outras agências, por exemplo”, comenta o violonista Neto Armstrong.

Com um legado musical forte que vem de família, Armstrong tem 16 anos de carreira e se reinventa apostando também na produção musical e a adição de elementos eletrônicos. “Para divulgar a Symphoniae resolvemos gravar músicas e videoclipes. A primeira de uma série de canções é Halleluya. Produzimos e gravamos o clipe que já está em processo de edição e deve ser lançado em breve nas nossas redes sociais”, diz o músico.

Diante do isolamento social, as apresentações também se adaptam às diversas situações e ao ambiente. “A formação inicia com apenas dois componentes e varia em diversas quantidades de músicos de acordo com a demanda do cliente dentro de uma coerência musical, dentro de uma sintonia entre o equilíbrio musical e o gosto pessoal do cliente”, explica a cantora Carol.

A Symphoniae atende pelos telefones (92)99122-6873, (92)98450-2315, (92)99414-4582 e está presente no Instagram com @symphoniae_ e Facebook como @symphoniaeproduçõesmusicais





